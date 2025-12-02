У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Мазепи

Фото: Юрій Юрченко

На території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" провели урочисте відкриття погруддя гетьмана Івана Мазепи авторства скульпторів Олеся Сидорука і Борис Крилова.

"Під час свого правління Іван Мазепа відзначився меценацтвом і вклав значні кошти в розбудову комплексу споруд Києво-Печерської лаври. Проте пам’ять про вклад видатного гетьмана століттями замовчувалася й стиралася під тиском російської окупаційної влади. Тож відкриття цієї скульптури є важливим кроком у відновленні історичної справедливості та закріплені постаті Івана Мазепи в українському публічному просторі", - йдеться в повідомленні Українського інституту національної памʼяті (УІНП).

На відкритті голова Інституту Олександр Алфьоров підкреслив символічну вагу постаті Мазепи, оскільки понад 200 років саме його ім’я було синонімом української боротьби за незалежність.

Зокрема, він нагадав про російський вираз "мазєпінци", яким окупаційна влада тривалий час маркувала учасників руху за самостійність України.

В свою чергу, в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Світлана Котляревська зазначила, що для неї цей визначний день став черговим свідченням успішного повернення Києво-Печерської лаври до української національної ідентичності.

Як повідомлялося, в травні 2025 року у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відкрилася виставка "Мазепа. Стратегія європейської України".