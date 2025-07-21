Інтерфакс-Україна
Події
10:35 21.07.2025

У Лондонському Тауері експонують шаблю гетьмана Мазепи

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У Лондонському Тауері експонують шаблю гетьмана Мазепи

Шаблю гетьмана Івана Мазепи кінця XVII століття експонуватимуть у Королівській зброярні (The Royal Armouries), повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Ми горді представити унікальний історичний артефакт в одному з найстаріших музеїв світу. Така подія ― можливість знову і знову говорити про українську культуру та спадщину, видатних постатей минулого. Століттями Росія намагалася спаплюжити ім’я гетьмана Мазепи. Сьогодні він отримає заслужене визнання: як герой, котрий боровся за суверенітет країни та її свободу. Ми дякуємо Сполученому королівству, Лондонському Тауеру та музею The Royal Armouries за підтримку ініціативи", ― цитує пресслужба міністерства співзасновниць громадської організації Ukraine WOW Ярославу Гресь та Юлію Соловей. 

Зазначається, що проєкт реалізований за підтримки Міністерства закордонних справ України, Мінкультури, Чернігівської обласної державної адміністрації та мережі мультимаркетів "Аврора".

Матеріали для виставки допомагали створювати історики Сергій Плохій та Олексій Сокирко, зокрема, вони розкривають постать Мазепи як воїна, дипломата та мецената. 

"Експонування шаблі гетьмана Івана Мазепи в Лондонському Тауері — це промовистий жест, що повертає Україні її голос та вагоме місце в історії Європи. Ця шабля символізує визначальну роль українського війська в історії Європи, і це дуже актуально сьогодні. Вона підкреслює український фактор в історії славетних перемог європейського минулого", - цитує міністра закордонних справ Андрія Сибігу пресслужба. 

Королівська зброярня (The Royal Armouries) — один із найстаріших музеїв у світі. Він зберігає національну колекцію зброї та обладунків, яка формувалася понад 700 років. Багато з її експонатів представлені в Лондонському Тауері — об’єкті світової спадщини ЮНЕСКО, яким опікується організація Historic Royal Palaces і який щороку відвідують понад 3 мільйони людей. Шабля Мазепи з музею Чернігова представлена в Білій вежі — найстарішій частині Лондонського Тауера, що закладена Вільгельмом Завойовником в XI столітті.

Теги: #мазепа #тауер #шабля

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