Власник Concorde Capital заявляє про продовження тиску ДБР й Офісу генпрокурора на компанію

Робота компаній "Конкорд Консалтинг", "Конкорд Факторинг" і "Сонячне Ремесло" суттєво ускладнена через вилучення корпоративної документації, печаток, електронних ключів і ліцензій під час обшуків правоохоронців в офісі інвестиційної компанії Concorde Capital 18 січня 2024 року, повідомив засновник Concorde Ігор Мазепа.

"В результаті протиправних дій слідчої групи ДБР та Офісу генерального прокурора у "справі Мазепи" заблоковано діяльність багатьох підприємств, котрі не мають стосунку до операцій з так званою землею дамби", - написав він у п'ятницю у фейсбуці.

За його словами, під час обшуків у Concorde Capital правоохоронці вилучили особисті речі працівників компанії та партнерів, різну корпоративну документацію, печатки, електронні ключі, а також ліцензії компаній, які непричетні до кримінального провадження за обвинуваченням Мазепи в нелегальному заволодінні земельними ділянками Київської ГЕС.

"Таким чином суттєво ускладнено та зупинено деякі напрями діяльності підприємств, до яких у правоохоронців немає жодних офіційних претензій. Блокування цих підприємств у такий протиправний спосіб загрожує збитками і компанії, і державі", - заявив бізнесмен.

Він уточнив, що у відповідь на звернення з вимогою про повернення майна слідчі безпідставно відповідають відмовою.

Мазепа нагадав, що обшуки в офісі компанії відбувалися без необхідної ухвали слідчого судді, а з мотивів слідчих про "невідкладність і необхідність збереження доказів", хоча слідство триває вже 10 років.

"Ці протиправні дії здійснюються, попри рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану, який введено в дію указом президента від 23 січня 2024 року №21/2024", - наголосив він.

Як повідомлялося, 19 січня Печерський райсуд Києва у справі про заволодіння земельними ділянками Київської ГЕС обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави у розмірі 350 млн грн, яку згодом зменшили до 21 млн грн.

У січні бізнесмен вийшов із СІЗО, однак Печерський районний суд міста Києва продовжив до дев'яти місяців термін досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо Мазепи.