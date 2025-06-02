Інтерфакс-Україна
Інвестиції
20:31 02.06.2025

Concorde Capital запустить маркетплейс "Статок" для інвесторів

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Concorde Capital запустить маркетплейс "Статок" для інвесторів

Інвестиційна група Concorde Capital (Київ) за кілька місяців планує запустити мобільний застосунок "Статок" як маркетплейс для широкого кола інвесторів, повідомив засновник і CEO групи Ігор Мазепа на форумі Forbes Money.

"Це буде такий маркетплейс – місце, де ми будемо зводити компанії, які потребують капітал, з тими інвесторами, хто хоче проінвестувати: в залежності від ризику, від профілю ризику, від очікувань, від строку, IRR і так далі", – пояснив Мазепа.

На його думку, в країні наразі є величезний місцевий локальний ресурс, як доларовий, так і гривневий.

"Подивіться: по суті, мільярди доларів проінвестовано в Карпати. Це гроші, які інвестуються локально. І ми в Concorde хочемо залучити ці гроші, щоб ми разом могли за ці кошти розвивати країну", – зазначив інвестбанкір.

За його словами, мова йде про залучення різного класу інвесторів.

Як повідомлялося, влітку довоєнного 2021 року Concorde Capital презентувала аграрну онлайн-платформу KupiPai, у ході якої надаватиме юридичний та консалтинговий супровід "під ключ" інвесторам, які бажають купити земельні паї.

Того ж року інвестгрупа пропонувала приватним інвесторам інвестувати в інфраструктуру заміського комплексу SHELEST під фіксовану доларову ставку 8,5% річних.

Надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг на вітчизняному та міжнародних ринках капіталу. Через різні фінансові інструменти, компанія залучила понад $3 млрд для українських компаній у сферах металургії, автомобілебудування, нерухомості, енергетики, а також хімічному, нафтогазовому, сільськогосподарському та фармацевтичному секторах.

 

Теги: #інвестиції #concorde_capital #маркетплейси

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