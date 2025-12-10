Microsoft за два роки інвестує $5,4 млрд у хмарну інфраструктуру в Канаді

Американська Microsoft Corp. має намір у найближчі два роки вкласти 7,5 млрд канадських доларів ($5,42 млрд) у розширення інфраструктури для хмарної платформи Azure в Канаді, йдеться в повідомленні компанії.

Інвестиції входять в інвестпрограму на 2023-2027 роки, розраховану на 19 млрд доларів.

Нові потужності планується ввести в експлуатацію в другому півріччі 2026 року.

Microsoft напередодні також повідомила, що у 2026-2029 роках інвестує ще $17,5 млрд в Індію.