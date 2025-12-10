Інтерфакс-Україна
Телеком
09:36 10.12.2025

Microsoft за два роки інвестує $5,4 млрд у хмарну інфраструктуру в Канаді

1 хв читати
Microsoft за два роки інвестує $5,4 млрд у хмарну інфраструктуру в Канаді

Американська Microsoft Corp. має намір у найближчі два роки вкласти 7,5 млрд канадських доларів ($5,42 млрд) у розширення інфраструктури для хмарної платформи Azure в Канаді, йдеться в повідомленні компанії.

Інвестиції входять в інвестпрограму на 2023-2027 роки, розраховану на 19 млрд доларів.

Нові потужності планується ввести в експлуатацію в другому півріччі 2026 року.

Microsoft напередодні також повідомила, що у 2026-2029 роках інвестує ще $17,5 млрд в Індію.

Теги: #канада #інвестиції #microsoft_corp

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 09.12.2025
Зеленський подякував премʼєру Канади за внесок в програму PURL

Зеленський подякував премʼєру Канади за внесок в програму PURL

08:04 02.12.2025
Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

13:14 30.11.2025
Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

14:45 28.11.2025
Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

11:12 27.11.2025
Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

17:47 26.11.2025
"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

21:22 25.11.2025
Зеленський обговорив із Фріланд питання відбудови та енергетичної стійкості України

Зеленський обговорив із Фріланд питання відбудови та енергетичної стійкості України

13:23 23.11.2025
Канадські чиновники співпрацюватимуть з європейськими над мирним планом для України – голова МЗС після розмови з Сибігою

Канадські чиновники співпрацюватимуть з європейськими над мирним планом для України – голова МЗС після розмови з Сибігою

12:17 18.11.2025
"Запоріжсталь" скерувала 370 млн грн на комплекс капремонтів, за рік інвестує більше 1 млрд грн

"Запоріжсталь" скерувала 370 млн грн на комплекс капремонтів, за рік інвестує більше 1 млрд грн

11:35 14.11.2025
IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

ВАЖЛИВЕ

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

ОСТАННЄ

Керуючий партнер Diligent Capital Partners Пасько повернувся в наглядову раду "Київстару" замість Газіна

Процедура пришвидшеного бронювання в "Дії " діятиме до 1 лютого 2026 року — Мінцифри

monobank запустив сервіс продажу речей monoбазар у бета-режимі

ЄС оштрафував на $140 млн соцмережу Х Маска

Продажі чипів у світі наблизяться до $1 трлн у 2026р

Netflix купить активи Warner Bros. Discovery в рамках угоди на $72 млрд

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,16 млн

"Vodafone-Україна" інтегрує "Роумінг як вдома" в оновлені тарифи із 23 грудня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА