PlayCity планує у січні-2026 запустити оновлений реєстр залежних від азартних ігор осіб – керівник

Оновлений реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх і до якого наразі внесено близько 12 тис. осіб, планується запустити в січні 2026 року, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу України PlayCity Геннадій Новіков.

"Зараз ми приймаємо виконані роботи. За результатами цієї розробки, якщо все працюватиме правильно, у січні плануємо запуск оновленого реєстру. З огляду на досвід попереднього реєстру, очікуємо, що він буде зручним у використанні, а організатори дійсно ним користуватимуться", – сказав Новіков.

За його словами, оновлений реєстр не буде публічним, оскільки містить персональні дані людей, які обмежили себе в участі самостійно, за рішенням суду чи за заявами близьких осіб.

Новіков уточнив, що доступ буде можливий тільки для організаторів, які зобов’язані не допускати таких осіб до участі.

Окремо керівник PlayCity наголосив, що наступним завданням стане організація зручної подачі заяв та активне інформування громадян про можливість користуватися реєстром.

Як повідомлялось, Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity у жовтні оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, з очікуваною вартістю до 1,7 млн грн, в якому прийняла участь лише одна компанія – ПФ "Ескейп", яка перемогла з пропозицією 1,155 млн грн.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).