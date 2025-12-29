Інтерфакс-Україна
Телеком
13:12 29.12.2025

PlayCity планує у січні-2026 запустити оновлений реєстр залежних від азартних ігор осіб – керівник

2 хв читати
PlayCity планує у січні-2026 запустити оновлений реєстр залежних від азартних ігор осіб – керівник

Оновлений реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх і до якого наразі внесено близько 12 тис. осіб, планується запустити в січні 2026 року, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу України PlayCity Геннадій Новіков.

"Зараз ми приймаємо виконані роботи. За результатами цієї розробки, якщо все працюватиме правильно, у січні плануємо запуск оновленого реєстру. З огляду на досвід попереднього реєстру, очікуємо, що він буде зручним у використанні, а організатори дійсно ним користуватимуться", – сказав Новіков.

За його словами, оновлений реєстр не буде публічним, оскільки містить персональні дані людей, які обмежили себе в участі самостійно, за рішенням суду чи за заявами близьких осіб.

Новіков уточнив, що доступ буде можливий тільки для організаторів, які зобов’язані не допускати таких осіб до участі.

Окремо керівник PlayCity наголосив, що наступним завданням стане організація зручної подачі заяв та активне інформування громадян про можливість користуватися реєстром.

Як повідомлялось, Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity у жовтні оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, з очікуваною вартістю до 1,7 млн грн, в якому прийняла участь лише одна компанія – ПФ "Ескейп", яка перемогла з пропозицією 1,155 млн грн.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Теги: #залежність #playcity #реєстр #азартні_ігри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 29.12.2025
Лотерейний ринок треба відкрити для нових операторів – керівник PlayCity

Лотерейний ринок треба відкрити для нових операторів – керівник PlayCity

15:53 26.12.2025
PlayCity видало 10 B2B-ліцензій постачальникам ПЗ для грального ринку та анулювало 7 – керівник

PlayCity видало 10 B2B-ліцензій постачальникам ПЗ для грального ринку та анулювало 7 – керівник

15:28 26.12.2025
Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

12:42 02.12.2025
Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

13:23 30.10.2025
Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

21:32 29.10.2025
Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій

Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій

19:10 29.10.2025
Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

21:39 20.10.2025
PlayCity оголосило тендер на створення Реєстру залежних

PlayCity оголосило тендер на створення Реєстру залежних

08:56 11.09.2025
До Реєстру збитків можна буде подати заяви про вимушені виїзди за кордон, депортацію, втрату роботи чи власного бізнесу

До Реєстру збитків можна буде подати заяви про вимушені виїзди за кордон, депортацію, втрату роботи чи власного бізнесу

13:03 04.09.2025
Рада не підтримала створення реєстру актів місцевого самоврядування, що є умовою Ukraine Facility

Рада не підтримала створення реєстру актів місцевого самоврядування, що є умовою Ukraine Facility

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

KNESS на 30% оптимізував часозатрати завдяки автоматизації бізнес-процесів з IT-Enterprise

"Нова пошта" у 2025р покращила різдвяний рекорд щоденного опрацювання відправлень на 7,1%

Ключовим у можливому збільшенні оподаткування посилок з імпортом є модель його впровадження – "Нова пошта"

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity планує повноцінно підключити гральний бізнес до системи онлайн-моніторингу у 2026р. – керівник

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

Кількість абонентів 5G у світі досягне 6,4 млрд у 2031 році - Ericsson

Пункти незламності відтепер зможуть мати інтернет через xPON або Starlink - перший віцепрем’єр

Кабмін пропонує встановити в Україні 7 січня Днем програміста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА