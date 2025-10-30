Інтерфакс-Україна
13:23 30.10.2025

Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

Віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України – міністр культури України Тетяна Бережна у четвер повідомила, що Кабінет міністрів схвалив реалізацію експериментального проєкту зі створення Реєстру Музейного фонду України.

"Ми будуємо зручну, прозору й безпечну систему, де об’єднаємо на єдиній платформі інформацію про всі предмети музейного фонду України. Кожен музей матиме власний кабінет та безкоштовний доступ до уніфікованого інтерфейсу. Цифровий реєстр дозволить моніторити, інвентаризувати та контролювати переміщення музейних цінностей в Україні та за кордоном. Він надаватиме доступ до даних про музейні колекції та інформації про пошук і повернення викрадених або втрачених експонатів. Реєстр дозволить відстежувати розташування музейних предметів у режимі реального часу, фіксувати будь-які зміни та забезпечити належний рівень контролю над їхнім рухом і станом", - написала Бережна на сторінці Мінкультури у Facebook.

За її словами, експериментальний проєкт триватиме до двох років, результатом стане створення єдиної цифрової бази, яка відповідатиме міжнародним стандартам.

"Вона забезпечить зручний доступ до інформації для музеїв, дослідників, студентів і громадськості. Інструмент включатиме складну систему ролей і доступів, внутрішню закриту частину та інтеграцію з публічним порталом і дозволить обмінюватися даними з іншими музейними платформами. Завдяки реєстру зможемо швидше втілювати низку інших проєктів та задач. Зокрема евакуацію. Це важливий проєкт задля збереження нашої культурної спадщини", - зазначила міністерка.

Теги: #реєстр #музейний_фонд

