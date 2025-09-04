Рада не підтримала створення реєстру актів місцевого самоврядування, що є умовою Ukraine Facility

Верховна Рада в четвер не підтримала законопроєкт №13150 щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Як повідомив в телеграм народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”), проєкт закону підтримали лише 206 парламентаріїв за необхідного мінімуму 226 голосів.

"Рада провалила ще один законопроєкт з Ukraine Facility. Щоб ви розуміли, дедлайн 31.03.25 вже пройшов", - прокоментував він.

Згідно з інформацією на сайті Ради, законопроєкт №13150 передбачає створення системи забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Він визначає органи, відповідальні за адміністративний нагляд: Кабмін або уповноважений ним центральний орган - для актів обласних рад, а також обласні держадміністрації – для актів місцевих рад та їхніх виконавчих органів. Ці органи мають право вимагати усунення порушень, а в разі відмови - звертатися до суду.

Крім того, документ передбачає створення Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування, деталізує повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері координації і контролю за законністю діяльності територіальних органів виконавчої влади

Як повідомлялося, 13 травня законопроєкт №13150 було прийнято за основу з вимогою доопрацювання.