Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

Міністерство культури України оголошує про запуск інформаційно-комунікаційної системи "Реєстр заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури".

"Працюємо над створенням ефективного, зрозумілого та прозорого для суспільства процесу розподілу. Кожен громадянин зможе побачити, які проєкти чи діячі культури отримують державне фінансування та підтримку мистецької діяльності. Запровадження Реєстру - це важливий крок у зміцненні взаємодії між державою та культурною спільнотою", - цитує віцепрем’єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури України Тетяну Бережну пресслужба.

Зазначається, що Реєстр створюється як єдиний цифровий простір, що забезпечить акумуляцію повної інформації про: подані для участі у конкурсах заявки на отримання державної підтримки у сферах культури, мистецтв та медіа; результати їх експертної оцінки та прийняті рішення; кінцевих отримувачів фінансової, організаційної та іншої державної підтримки; звітність про використання наданої підтримки.

Згідно із повідомленням, забезпечення функціонального адміністрування, розгляд заявок та проведення конкурсів забезпечують Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти , а також Державний комітет телебачення і радіомовлення спільно з профільними департаментами Мінкультури.

"Дослідна експлуатація є необхідним етапом для фінального налаштування системи. Упродовж цього періоду буде здійснюватися тестування функціоналу Реєстру, інтеграція його з іншими державними реєстрами та збір відгуків від перших користувачів — представників культурних інституцій та експертних рад", - розповіли у відомстві.

Електронний кабінет претендента (суб’єкта подання) на отримання державної підтримки у сфері культури знаходиться за посиланням: https://citizen-portal-funding-main.apps.krrt3.ncr.gov.ua/.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року Кабінету міністрів ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження Реєстру заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури".