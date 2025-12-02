Інтерфакс-Україна
Події
12:42 02.12.2025

Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

2 хв читати
Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

Міністерство культури України оголошує про запуск інформаційно-комунікаційної системи "Реєстр заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури".

"Працюємо над створенням ефективного, зрозумілого та прозорого для суспільства процесу розподілу. Кожен громадянин зможе побачити, які проєкти чи діячі культури отримують державне фінансування та підтримку мистецької діяльності. Запровадження Реєстру - це важливий крок у зміцненні взаємодії між державою та культурною спільнотою", - цитує віцепрем’єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури України Тетяну Бережну пресслужба. 

Зазначається, що Реєстр створюється як єдиний цифровий простір, що забезпечить акумуляцію повної інформації про: подані для участі у конкурсах заявки на отримання державної підтримки у сферах культури, мистецтв та медіа; результати їх експертної оцінки та прийняті рішення; кінцевих отримувачів фінансової, організаційної та іншої державної підтримки; звітність про використання наданої підтримки.

Згідно із повідомленням, забезпечення функціонального адміністрування, розгляд заявок та проведення конкурсів забезпечують Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти , а також Державний комітет телебачення і радіомовлення спільно з профільними департаментами Мінкультури.

"Дослідна експлуатація є необхідним етапом для фінального налаштування системи. Упродовж цього періоду буде здійснюватися тестування функціоналу Реєстру, інтеграція його з іншими державними реєстрами та збір відгуків від перших користувачів — представників культурних інституцій та експертних рад", - розповіли у відомстві.

Електронний кабінет претендента (суб’єкта подання) на отримання державної підтримки у сфері культури знаходиться за посиланням: https://citizen-portal-funding-main.apps.krrt3.ncr.gov.ua/.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року Кабінету міністрів  ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження Реєстру заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури".

Теги: #держпідтримка #реєстр #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 02.12.2025
Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

19:45 28.11.2025
Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

18:20 26.11.2025
Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури

Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури

09:49 25.11.2025
Мінкультури оголосило відбір кандидатів до наглядової ради Українського фонду культспадщини

Мінкультури оголосило відбір кандидатів до наглядової ради Українського фонду культспадщини

10:21 24.11.2025
Кабмін з січня 2026р. передав МПІУ, Укрінформ і Центр страткомунікацій від Мінкультури до Держкомтелерадіо

Кабмін з січня 2026р. передав МПІУ, Укрінформ і Центр страткомунікацій від Мінкультури до Держкомтелерадіо

15:41 22.11.2025
Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

19:46 18.11.2025
Мінкультури працює над розширенням вікового діапазону "єКнига" до 22 років і вилученням з обігу видавничої продукції РФ

Мінкультури працює над розширенням вікового діапазону "єКнига" до 22 років і вилученням з обігу видавничої продукції РФ

18:33 17.11.2025
Мінкультури та Держмистецтв оголошують конкурс на премію у сфері фотомистецтва ім. Анацького

Мінкультури та Держмистецтв оголошують конкурс на премію у сфері фотомистецтва ім. Анацького

18:30 17.11.2025
Українські циркові артисти здобули дев’ять нагород на міжнародних фестивалях в Італії

Українські циркові артисти здобули дев’ять нагород на міжнародних фестивалях в Італії

14:54 12.11.2025
Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

ОСТАННЄ

НАБУ та САП завершили слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн грн

У Києві відсвяткували 82-гу річницю незалежності Лівану

"Євросолідарність" продовжила блокування трибуни Ради. У засіданні оголошена перерва

Російські спецслужби поширюють фейк про нібито плани Франції залучити ПВК до "прямої участі" у війні проти РФ – ЦПД

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

В Україні в наступні дві доби очікуються невеликі дощі, на заході без опадів

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

Постпреди ЄС ознайомляться 3 грудня з планом використання заморожених активів РФ для кредиту Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА