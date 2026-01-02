Євангеліє Мазепи й "Керносівський ідол": Мінкультури додало до Держреєстру 26 унікальних музейних предметів

Фото: Мінкультури

Міністерство культури України поповнило Державний реєстр національного культурного надбання 26 унікальними музейними предметами державної частини Музейного фонду України. Відповідне рішення оформлено наказом від 30 грудня 2025 року №1123, який ухвалили за рекомендацією Експертно-фондової комісії.

До переліку включили пам’ятки з колекцій кількох провідних установ: 21 предмет із зібрання Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", один — із Державного історико-культурного заповідника в Путивлі, два — з фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького та ще два — з колекції Харківського художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна.

Серед нововнесених пам’яток — напристольне Євангеліє 1707 року, надруковане в друкарні Києво-Печерської лаври за дорученням гетьмана Івана Мазепи. У міністерстві зазначають, що це єдине друковане Євангеліє-Апракос у кириличній традиції, а його художню цінність підсилює срібний позолочений оклад XVIII століття з фініфтевими медальйонами майстра Олексія Іщенка.

Також до реєстру внесли антропоморфну стелу "Керносівський ідол" (ІІ тис. до н.е.) — пам’ятку доби середньої бронзи з Північного Причорномор’я, яка вирізняється багатою іконографією та детальним різьбленням.

У Мінкультури наголошують, що внесення до Держреєстру підтверджує виняткову історичну, наукову та художню цінність предметів і забезпечує для них особливий державний облік та охорону. Станом на сьогодні в реєстрі зафіксовано 264 унікальні пам’ятки.