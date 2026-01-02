Євангеліє Мазепи й "Керносівський ідол": Мінкультури додало до Держреєстру 26 унікальних музейних предметів
Міністерство культури України поповнило Державний реєстр національного культурного надбання 26 унікальними музейними предметами державної частини Музейного фонду України. Відповідне рішення оформлено наказом від 30 грудня 2025 року №1123, який ухвалили за рекомендацією Експертно-фондової комісії.
До переліку включили пам’ятки з колекцій кількох провідних установ: 21 предмет із зібрання Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", один — із Державного історико-культурного заповідника в Путивлі, два — з фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького та ще два — з колекції Харківського художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна.
Серед нововнесених пам’яток — напристольне Євангеліє 1707 року, надруковане в друкарні Києво-Печерської лаври за дорученням гетьмана Івана Мазепи. У міністерстві зазначають, що це єдине друковане Євангеліє-Апракос у кириличній традиції, а його художню цінність підсилює срібний позолочений оклад XVIII століття з фініфтевими медальйонами майстра Олексія Іщенка.
Також до реєстру внесли антропоморфну стелу "Керносівський ідол" (ІІ тис. до н.е.) — пам’ятку доби середньої бронзи з Північного Причорномор’я, яка вирізняється багатою іконографією та детальним різьбленням.
У Мінкультури наголошують, що внесення до Держреєстру підтверджує виняткову історичну, наукову та художню цінність предметів і забезпечує для них особливий державний облік та охорону. Станом на сьогодні в реєстрі зафіксовано 264 унікальні пам’ятки.