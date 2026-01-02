Інтерфакс-Україна
Культура
15:50 02.01.2026

Євангеліє Мазепи й "Керносівський ідол": Мінкультури додало до Держреєстру 26 унікальних музейних предметів

1 хв читати
Євангеліє Мазепи й "Керносівський ідол": Мінкультури додало до Держреєстру 26 унікальних музейних предметів
Фото: Мінкультури

Міністерство культури України поповнило Державний реєстр національного культурного надбання 26 унікальними музейними предметами державної частини Музейного фонду України. Відповідне рішення оформлено наказом від 30 грудня 2025 року №1123, який ухвалили за рекомендацією Експертно-фондової комісії. 

До переліку включили пам’ятки з колекцій кількох провідних установ: 21 предмет із зібрання Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", один — із Державного історико-культурного заповідника в Путивлі, два — з фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького та ще два — з колекції Харківського художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна. 

Серед нововнесених пам’яток — напристольне Євангеліє 1707 року, надруковане в друкарні Києво-Печерської лаври за дорученням гетьмана Івана Мазепи. У міністерстві зазначають, що це єдине друковане Євангеліє-Апракос у кириличній традиції, а його художню цінність підсилює срібний позолочений оклад XVIII століття з фініфтевими медальйонами майстра Олексія Іщенка. 

Також до реєстру внесли антропоморфну стелу "Керносівський ідол" (ІІ тис. до н.е.) — пам’ятку доби середньої бронзи з Північного Причорномор’я, яка вирізняється багатою іконографією та детальним різьбленням. 

У Мінкультури наголошують, що внесення до Держреєстру підтверджує виняткову історичну, наукову та художню цінність предметів і забезпечує для них особливий державний облік та охорону. Станом на сьогодні в реєстрі зафіксовано 264 унікальні пам’ятки. 

Теги: #памятки #мінкультури #держреєстр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 24.12.2025
Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

09:08 23.12.2025
"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

16:27 20.12.2025
Мінкультури проводить громадське обговорення положень про проведення конкурсів за проєктом "1000 годин контенту"

Мінкультури проводить громадське обговорення положень про проведення конкурсів за проєктом "1000 годин контенту"

16:41 19.12.2025
Мінкультури внесло російського актора Агапова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського актора Агапова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

16:48 15.12.2025
Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

17:47 12.12.2025
Мінкультури готує законопроєкт і завершує роботу над проєктом постанови щодо порядку евакуації музейних цінностей - Вербицький

Мінкультури готує законопроєкт і завершує роботу над проєктом постанови щодо порядку евакуації музейних цінностей - Вербицький

16:20 11.12.2025
В питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад - Мінкультури

В питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад - Мінкультури

14:00 11.12.2025
Омбудсман звинуватив Мінкультури у блокуванні передачі Костелу Св.Миколая в Києві релігійній громаді

Омбудсман звинуватив Мінкультури у блокуванні передачі Костелу Св.Миколая в Києві релігійній громаді

18:35 09.12.2025
Через війну загинули 243 митців і 119 медійників - Мінкультури

Через війну загинули 243 митців і 119 медійників - Мінкультури

02:37 09.12.2025
Мінкульт засудив побиття артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині

Мінкульт засудив побиття артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині

ОСТАННЄ

У музеї історії Другої світової війни відкриють проєкт "Крізь морок. Світло пам’яті"

У київському метро триває виставка "До/Нації"

У Києві відкрили різдвяну експозицію робіт 78 митців з п’яти країн

УІК організував колективні стенди України в межах 6-ти міжнародних книжкових ярмарків у 2025р

Деколонізація культури: перейменовано Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського

Національна музакадемія ім.Чайковського перейменована в Національну музичну академію України

Держава профінансувала 46 кінопроєктів на понад 319 млн грн у 2025р. - Держкіно

Французька акторка Бріжіт Бардо померла у віці 91 року

Засновниця Made in Ukraine, експертка Мінкультури Савостіна очолила інформагентство "Ре-інформ" при Мінсоцполітики

Фільм "Ти — космос" режисера Острікова є другою найкасовішою українською стрічкою 2025 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА