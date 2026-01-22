В Українському Домі відкриють виставку Матвія Вайсберга до Дня пам’яті жертв Голокосту

В Українському Домі 28 січня відкриється виставка "В пошуках втраченого сенсу. Матвій Вайсберг", приурочена до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, який щороку відзначається 27 січня — у день звільнення нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау.

"Проєкт пропонує осмислення трагедії Голокосту, Бабиного Яру та сучасного досвіду насильства як спільного екзистенційного виклику людяності", — зазначають організатори.

Виставковий проєкт реалізують Національний центр "Український Дім" та Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр". В експозиції поєднані живописні та графічні роботи київського художника Матвія Вайсберга, тексти громадських діячів, свідчення очевидців, архівні кіноматеріали, а також Перша симфонія про Голокост композитора Дмитра Клебанова.