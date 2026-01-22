Інтерфакс-Україна
Культура
15:35 22.01.2026

Трилер "Служниця" став лідером українського прокату

Фото: кадр із фільму "Служниця"

Психологічний трилер "Служниця" очолив український бокс-офіс і за три тижні прокату зібрав майже 60 млн грн, суттєво випередивши за касовими показниками блокбастер "Аватар: Вогонь і попіл". 

Україна разом із Великою Британією стала однією з небагатьох країн світу, де ця стрічка вийшла на перше місце серед касових хітів, завершивши домінування третьої частини франшизи Джеймса Кемерона. За даними прокату, фільм подивилися понад 300 тис. глядачів, і компанія-дистриб’ютор Adastra Cinema прогнозує подальше зростання доходів. 

У світовому прокаті "Служниця" також демонструє комерційний успіх — загальні світові збори фільму перевищують $250 мільйонів при бюджеті близько $35 мільйонів, що робить його прибутковим релізом незалежної студії. 

Стрічка заснована на популярному романі американської письменниці Фріди Мак-Фадден і розповідає про молоду жінку Міллі, яка влаштовується працювати у заможну родину та поступово розкриває приховані таємниці персонажів. Водночас погляди критиків і аудиторії на фільм відрізняються — від помірних до високих оцінок на агрегаторі Rotten Tomatoes.

Фільм заслужив увагу глядачів не лише завдяки драматичному сюжету, а й участі зірок на кшталт Сідні Свіні та Аманди Сейфред, а також очікуваному продовженню історії в майбутньому. 

