Стало відомо, де і коли у Києві відбудеться фестиваль “Книжкова країна”

Фото: Пресслужба Книжкова країна

Фестиваль “Книжкова країна” оголосив дати та тему весняного книжкового заходу, який пройде вже вп’яте на ВДНГ у Києві. Подія триватиме з 23 по 26 квітня 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні фестивалю.

Центральною темою фестивалю стала “Кольорова”. Організатори прагнуть показати, що література — це не лише слова на сторінках, а джерело ідей і творчих перетворень у реальному житті. Через обрану тему та добір книг вони планують продемонструвати, як читання надихає на створення нових форм мистецтва — від ілюстрацій і театральних постановок до анімації, арт-об’єктів і дизайнерських рішень.

Протягом чотирьох днів на майданчику відбудеться книжковий ярмарок, де свої новинки презентують понад 100 видавництв і книгарень. Заплановані зустрічі з популярними авторами, артистами, медійниками та буктокерами.

Особливою подією стане вручення Премії Книжкових блогерів в останній день фестивалю — нагороджуватимуть найобговорюванішу книгу українського автора, видану у 2025 році.

Попередній осінній сезон “Книжкової країни” зібрав понад 93 000 відвідувачів та включав більше ніж 400 подій — презентацій, читань, зустрічей і майстер-класів.