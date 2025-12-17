Інтерфакс-Україна
18:55 17.12.2025

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів
Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на чергові сигнали Кремля, що свідчать не про бажання завершити війну, а про наміри її продовжувати, та наголосив на важливості того, щоб "партнери це бачили, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки".

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії", - сказав Зеленський у відеозверненні у середу увечері, що оприлюднено в його Телеграм-каналі.

Зеленський наголосив, що цей настрій Росії треба "бачити й реагувати на нього".

"А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями"", - сказав президент.

На його думку, потрібен "реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був".

"Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно", - сказав він.

"Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки", - додав він.

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов на тлі мирних зусиль України та США заявив, що "ключовим завданням" для Москви на наступний рік є зберегти та наростити "набрані темпи наступу". Про це у середу, 17 грудня, повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Очільник міноборони РФ, виправдовуючи агресію Москви, стверджує, що політика країн Європи та НАТО "створює реальні передумови" для продовження воєнних дій у 2026 році.

