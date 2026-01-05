Інтерфакс-Україна
19:52 05.01.2026

Відвідуваність ВДНГ у Києві в 2025р. збільшилась на 12% та сягла 5 млн чоловік - гендиректор Мушкін

Національний комплекс "Експоцентр України" (раніше - ВДНГ, м. Київ)у 2025 році відвідало понад 5 млн гостей, що перевищує результат попереднього року на 12%, повідомив генеральний директор Євген Мушкін.

“5 075 515 відвідувачів у ВДНГ за 2025 рік! +12% до 2024 року. Дякуємо, що ви з нами! І ми продовжуємо”, - написав Мушкін у Facebook коментуючи результати року.

За 2025 рік на території комплексу прошли кілька фестивалів, зокрема “Фестиваль кар’єри”, “Книжкова країна”, “Зимова країна на ВДНГ”, “Активна країна”, AdoptMe Days та інші. Також на території "Експоцентр України" оновили ротонду, для безбар’єрного відвідування удосконалили оранжерею та розробили проєкт “Терапевтичний сад” в рамках стратегії створення безбарʼєрного простору в Україні за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

Також протягом року на території комплексу оновлювали кілька фонтанів та будівель, змінили лавки та урни, відкрили pump track для катання на велосипедах/самокатах/скейтбордах/роликах.

Раніше Мушкін анонсував, що у 2026 році на території ВДНГ з’явиться Food Plaza, що об’єднає ресторани, кафе, фудтраки, фрешмаркет, бари, урбан-пляж та зони для відпочинку.

Як повідомлялось, за даними у 2024 році "Експоцентр України" прийняв 4,5 млн відвідувачів. За словами гендиректора комплексу, ці дані отримані завдяки камерам  з аналітичним підрахунком (похибка - у межах 3%), що розташовані на всіх основних входах ВДНГ.

