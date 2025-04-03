Інтерфакс-Україна

Події

13:44 03.04.2025

"Експоцентр" обрав переможця конкурсу на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору

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"Експоцентр" обрав переможця конкурсу на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору

Національний комплекс "Експоцентр України" обрав переможця конкурсу на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору, що має стати основою для створення Музею монументальної пропаганди. 

Згідно з протоколом засідання Конкурсної комісії з проведення мистецького конкурсу із проведення дослідження історії ВДНГ №87 від 2 квітня, переможцем конкурсу затверджено громадську організацію "Культурні Практики".

Також затверджений запропонований проєкт з робочою назвою "ВДНГ: Переосмислення".

Варто зазначити, що "Культурні Практики" були єдиним учасником конкурсу.

Як повідомлялося, 20 березня Національний комплекс "Експоцентр України" оголосив конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору, що має стати основою для створення Музею монументальної пропаганди на території ВДНГ. Відзначалося, що ідея створення такого музею виникла ще у 2016 році, проте сьогодні вона є особливо актуальною. Зокрема, ще у 2008 році 19 об’єктів "Експоцентру" внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток як комплексну пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення, а у 2021 році Кабінет міністрів змінив її статус на національний.

 

Теги: #простір #вднг #експоцентр #конкурс

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