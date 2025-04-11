Інтерфакс-Україна

Події

16:47 11.04.2025

"Експоцентр " разом з ГО "Культурні практики" починає етап дослідження ВДНГ як радянського ідеологічного простору - гендиректор

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Національний комплекс "Експоцентр України" разом з громадською організацією "Культурні практики" починає етап дослідження ВДНГ як радянського ідеологічного простору, повідомив генеральний директор Євген Мушкін.

"Памʼятаєте ідею зі створенням музею монументальної пропаганди на ВДНГ? Я би тепер сказав - колоніальної пропаганди. Так от, ми, команда ВДНГ, повернулися до цього складного важливого для України та українців проєкту і стартуємо його перший етап. Дослідження. Для цього ми поєднали зусилля з крутою командою - громадською організацією "Культурні практики", - написав Мушкін в мережі Facebook.

За його словами, у склад експертної групи входять: професорка Київської школи економіки, співзасновниця платформи культури пам'яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво Оксана Довгополова; культурна менеджерка, кураторка, співзасновниця платформи культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво, голова ГО "Культурні практики" Катерина Семенюк; голова Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, екс-голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Відзначається, що проєкт реалізується у партнерстві платформи культури пам'яті Past / Future / Art і Центру прав людини і меморіалізації.

"Разом ми дослідимо ВДНГ, зберемо архівні й сучасні матеріали, проаналізуємо світовий досвід переосмислення подібних просторів, сформулюємо нові сенси й запропонуємо можливі сценарії змін. Це дослідження — крок до глибшого розуміння історії "Експоцентру" і основа для створення Музею монументальної пропаганди у майбутньому", - додав гендиректор.

Як повідомлялося, 20 березня Національний комплекс "Експоцентр України" оголосив конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору, що має стати основою для створення Музею монументальної пропаганди на території ВДНГ. Відзначалося, що ідея створення такого музею виникла ще у 2016 році, проте сьогодні вона є особливо актуальною. Зокрема, ще у 2008 році 19 об’єктів "Експоцентру" внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток як комплексну пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення, а у 2021 році Кабінет міністрів змінив її статус на національний.

"Експоцентр" 2 квітня обрав переможця конкурсу - громадську організацію "Культурні Практики", а також затвердив запропонований проєкт з робочою назвою "ВДНГ: Переосмислення".

Теги: #вднг #експоцентр_україни

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