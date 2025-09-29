Інтерфакс-Україна
Події
16:25 29.09.2025

На фестивалі "Книжкова країна" реалізовано 93 тис. книжок - гендиректор ВДНГ

Фото: https://www.facebook.com

Фестиваль "Книжкова країна (плодова)" (ВДНГ, 25-28 вересня) відвідало 93 тис. гостей, придбано приблизно 93 тис. книжок, повідомив генеральний директор Євген Мушкін.

"93 098 відвідувачів (рік тому мали 73 тисячі)! Продано 93 тисячі книжок! То ж у нас рекордна "Книжкова країна" як за відвідуваністю, так і за кількістю проданих книжок" - повідомив Мушкін у Facebook.

Він також повідомив, що середній вік відвідувачів 26 років. Більшість - з Києва (83%) та столичної області (7%), також були гості з Дніпра, Харківа, Суми, Полтави, Тернопіля, Вінниці.

"46% вперше на книжковій події (продовжуємо залучати нову аудиторію), 45% були раніше на Книжковому Арсеналі, 16% - на KyivBookFest, 2% - на Lviv Book Forum. 94% придбали книжки на фестивалі", - повідомив Мушкін.

За даними опитування відвідувачів, кожна родина/група (2-3 особи) придбала по 3,3 книжки, витративши приблизно по 1300 грн. За даними від учасників, люди в середньому придбали приблизно по 2 книжки на родину/групу.

Наступного року весняний фестиваль "Книжкова країна" запланований на 23-26 квітня, осінній - 24-27 вересня.

