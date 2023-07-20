Події

14:12 20.07.2023

ВДНГ запустила онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини

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ВДНГ запустила онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ) створив публічний онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини, повідомив його генеральний директор Євген Мушкін.

"Сьогодні ми запустили онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини на території ВДНГ. Він дасть змогу систематизувати будівлі, споруди та інші об'єкти, які не охороняються чинним законодавством, проте можуть мати культурну, історичну або архітектурну цінність", - повідомив він у фейсбук-сторінці у четвер.

Водночас уточнено, що до окремого розділу онлайн-реєстру наразі внесено 19 об'єктів, які вже мають статус пам'ятки, серед яких, зокрема, будівлі павільйонів, споруда центрального входу і фонтани.

Мушкін наголосив, що головне завдання реєстру - виявлення та збереження тих об'єктів, які охоронного статусу поки що не мають. Онлайн-реєстр надасть змогу за допомогою всіх охочих зафіксувати будівлі, споруди або інші витвори мистецтва, що мають культурний, архітектурний або історичний потенціал, та ініціювати процес їх внесення до Державного реєстру культурної спадщини.

"Нова ініціатива зробить комунікацію щодо наявності тих чи інших пам'яток на території "Експоцентру" максимально прозорою, а ВДНГ зможе більш ефективно співпрацювати з партнерами щодо захисту пам'яток на території комплексу. Ми також сподіваємося, що це буде прикладом того, наскільки справді ефективніше зробити простий формальний крок, щоб спробувати реально захистити те, що вважаєш цінним і таким, що потребує захисту держави і закону", - зазначив Мушкін.

 

Теги: #онлайн #реєстр #вднг

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