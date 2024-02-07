"Експоцентр України" оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тис. грн

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ) оцінив у понад 300 тис. грн збиток від ракетного обстрілу в середу, повідомив його генеральний директор Євген Мушкін.

"Збитків ВДНГ не менш ніж на 300 тисяч гривень заподіяла держава-терорист росія сьогодні під час чергового обстрілу України. Ми втратили вікна у десяти павільйонах та будівлях "Експоцентру". Зокрема, постраждали три павільйони-памʼятки архітектури на центральній площі та "Оранжерея", - повідомив Мушкін у фейсбуці.

Він зазначив, що найголовніше, що не постраждали люди.