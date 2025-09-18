У Терапевтичному саду на ВДНГ в Києві висадять понад 12 тис. рослин - Мінветеранів

Фото: https://mva.gov.ua

Створення Терапевтичного саду триває на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ), повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

"Вже завершили підготовчі й земельні роботи, а тепер відбувається висаджування рослин… До 27 дерев, що вже росли на локації, додадуть ще 16, а також висадять 688 кущів і майже 12 000 багаторічних рослин. Серед них — яблуні, бруслини, герань, геленіум, чебрець, розмарин, осока, бруннери, пахісандри та багато інших", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що рослини в Терапевтичному саду підібрані так, щоб задіювати всі п’ять чуттів людини, вони відрізняються запахами, відтінками й текстурами, тож за ними можна буде спостерігати, чути їх, відчувати на дотик, вдихати аромат.

На вході до саду висадять дерева й кущі, що формуватимуть яскраві сезонні акценти: восени це клен, горобина та ірга Ламарка, а навесні — бузок. У центральній частині розташуються сонячні луки багаторічників, а довкола зон проведення терапевтичних практик висадять щільні кущі, які створюватимуть атмосферу затишку та безпеки.

Крім того, рослини в Терапевтичному саду матимуть різні періоди цвітіння, щоб підтримувати виразність локації в кожному сезоні. Навесні з’являютимуться молоді трави, влітку домінуватимуть яскраві барви — жовті рудбекії, пурпурові ехінацеї та сині амсонії. Восени відвідувачі зможуть відчути дотик шовкових кісок ковили і прохолодних листків манжетки, а взимку простір зберігатиме структуру завдяки сухим стеблам злаків. Також щосезону змінюватиметься аромат: від пряної материнки й шавлії влітку до тонких відтінків лаванди, що тримаються до пізньої осені.

"Висаджування дерев та інших рослин — важливий етап створення Терапевтичного саду, що триватиме до його відкриття. Наразі вже завершено геодезичні й земельні роботи, обрано інклюзивне покриття, а також прокладено мережі освітлення і поливу. Відкриття саду заплановано на осінь цього року", - розповіли в міністерстві.

Зазначається, що проєкт реалізується ВДНГ разом із Мінветеранів у рамках Національної стратегії створення безбарʼєрного простору.