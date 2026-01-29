Тарабарова прокоментувала результати України на "Дитячому Євробаченні"

Фото: Instagram Світлана Тарабарова

Продюсерка національного відбору на "Дитяче Євробачення-2025" Світлана Тарабарова прокоментувала підсумки фіналу конкурсу та поділилася власним баченням ситуації за лаштунками міжнародного шоу.

В інтерв’ю, оприлюдненому на YouTube-каналі ведучої Лєри Татарчук , вона припустила, що українській команді було складно розраховувати на перемогу через загальний політичний контекст. За словами Тарабарової, під час оголошення результатів було помітно, що частина учасників не була налаштована на тріумф України.

"Євробачення" завжди має політичний підтекст, попри офіційні заяви", — сказала вона.

Тарабарова також зазначила, що команда була розчарована відсутністю максимальних оцінок від професійного журі.

Представниця України Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла друге місце за підсумками оцінювання журі та водночас здобула найвищий результат у глядацькому голосуванні.

Перемогу в конкурсі отримала французька учасниця Лу Делез із композицією Ce Monde. Фінал " Дитячого Євробачення-2025 " відбувся у грудні 2025 року в Тбілісі.

Інтерв’ю Тарабарової у програмі Лєри Татарчук викликало активне обговорення в соціальних мережах. У коментарях користувачі відзначали щирість розмови, дякували за поради щодо виховання дітей та підтримки у кризових ситуаціях, а також позитивно оцінювали атмосферу випуску.

Частина глядачів називала розмову корисною в практичному сенсі та ділилася враженнями від особистості співачки. У повідомленнях також лунали запитання щодо балансу між підтримкою дітей і тиском очікувань у творчих конкурсах, управління емоціями та подальших музичних планів артистки.

У низці коментарів користувачі зазначали, що очікують нових концертів і публічних інтерв’ю Тарабарової у подібному форматі.

Світлана Тарабарова неодноразово брала участь у підготовці українських представників до "Дитячого Євробачення" як музична продюсерка та наставниця. У різні роки вона працювала з конкурсантами над піснями та сценічними номерами, а також входила до творчих команд національного відбору.