Суспільне оприлюднило список фіналістів нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025"

Суспільне мовлення оприлюднило список шести фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2025".

Згідно з повідомленням мовника, вже 12 жовтня у фіналі національного відбору за право представляти Україну на "Дитячому Євробаченні02025" змагатимуться: Софія Нерсесян (10 років, Київ), Ангеліна Глогусь (13 років, Тернопіль), Лікерія Чирва (9 років, Київ), Ольга Нестерко (10 років, Львівщина), Всеволод Скрима (13 років, Запоріжжя), а також Злата Іванів (11 років, Одеса) та Владислав Васицький (12 років, Київ) як дует.

Зазначається, що пісні для шістки фіналістів писатимуть музична продюсерка конкурсу Світлана Тарабарова та сонграйтерка alyona alyona, аліпмейкер, режисер і продюсер Антон Пожидаєв та режисер і хореограф Данила Дємєхін створюватимуть номери для фінального концерту.

Як повідомлялося, представник України Артем Котенко посів 3-тє місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія). Перемогу отримав представник Грузії.

Фінал "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія).