"Суспільне" отримало понад 500 заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2025"

Суспільне мовлення отримало 510 заявок на участь у національному відборі на "Дитяче Євробачення-2025" у Грузії.

Згідно з повідомленням мовника, із 510 заявок — 492 сольні виконавці та 18 гуртів, що на 200 заявок більше у порівнянні з нацвідбором-2024 (309 заявок).

Зазначається, що 82% з усіх заявок подали дівчата, 18% — хлопці. Серед гуртів — 61% заявок від дівочих колективів. Заявки були надіслані з України та 16 інших країн, серед яких — США, Німеччина, Польща, Велика Британія, Швейцарія та інші.

"За результатами загальнонаціонального попереднього відбору в строк до 22 липня буде сформовано лонглист до 15 учасників, які візьмуть участь у літній "Зірковій школі". На базі Будинку звукозапису "Українського радіо" буде організовано прослуховування й навчання юних артистів за участі професіоналів музичної індустрії, які допоможуть учасникам всебічно розвинути свої таланти: здобути нові знання та вокальні навички, вдосконалитися в хореографії й акторській майстерності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, представник України Артем Котенко посів 3 місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія). Перемогу отримав Грузії.

Фінал "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 13 грудня у (Тбілісі) Грузії.