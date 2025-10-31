Інтерфакс-Україна
14:26 31.10.2025

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у національному відборі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

"Суспільне мовлення отримало 451 заявку на участь у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2026". За період приймання заявок, що тривав із 3 вересня до 27 жовтня 2025 року на сайті eurovision.ua, було отримано пісні від 392 артистів", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що загалом на нацвідбір-2026 подалися 313 сольних виконавців та 79 гуртів. У мовника розповіли, що у переліку заявок — 30 музикантів, які свого часу були учасниками лонглиста й фіналістами нацвідборів на "Євробачення" та "Дитяче Євробачення" різних років і навіть представляли Україну. 

"За результатами попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжить участь у нацвідборі. Їм буде запропоновано укласти договір із "Суспільним" до 21 листопада. Список включатиме до 15 виконавців і буде оголошено згодом", - додали в мовника.

Далі учасники лонглиста мають пройти прослуховування за участі музичної продюсерки Джамали, особиста участь в якому є обов’язковою.

За результатами прослуховування до 15 грудня буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 9 виконавців.

Крім того, серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.

На участь у національному відборі "Євробачення-2025" мовник отримав 369 заявок від 304 виконавців і гуртів.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

У травні у швейцарському Базелі відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love". Представники України гурт Ziferblat посіли 9-те місце.

