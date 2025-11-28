Завершилися прослуховування учасників із лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2026"

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Завершилися закриті прослуховування учасників із лонглиста національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", повідомляє Суспільне мовлення.

"Завершилися прослуховування нацвідбору на "Євробачення-2026". 15 учасників лонглиста виступили перед музичною продюсеркою Джамалою, креативним продюсером Германом Нєновим та директоркою департаменту спецпроєктів Суспільного мовлення й головою української делегації на "Євробаченні" Оксаною Скибінською", - йдеться в повідомленні мовника.

Зазначається, що вперше на нацвідборі на закриті прослуховування були запрошені єврофани - 11 представників найбільших єврофан-спільнот отримали можливість не тільки ексклюзивно почути конкурсні пісні учасників, а й скласти рейтинг власних вражень.

"Єврофани — це найбільш віддана аудиторія "Євробачення". Завдяки їхній любові, зокрема, так довго існує сам конкурс. Вони чудово знають і відчувають "Євробачення", а потім активно голосують за переможця нацвідбору та міжнародного конкурсу. Тому нам було важливо дізнатися думку єврофанів на етапі прослуховування. Водночас ми попередили, що всі пісні ще на етапі підготовки, і до фіналу нацвідбору аранжування, тексти і виконання пісень ще будуть доопрацьовані", - цитує пресс-служба Скибінську.

За її словами, при визначенні фіналістів нацвідбору будуть враховані також відеозаписи виступів учасників на прослуховуванні.

"Практика показує, що досить часто артисти, які вражають виконанням в залі, не можуть достукатися до глядача через об’єктив камери. А "Євробачення" - це передусім телевізійний конкурс. Тож не виключаємо, що рейтинг єврофанів і список фіналістів будуть відрізнятися", - додала вона.

За результатами прослуховування до 15 грудня буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 9 виконавців.

Крім того, серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

24 листопада "Суспільне" оголосило лонглист із 15 кандидатів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". Зокрема, до лонглиста увійшли: ANSTAY, Jerry Heil, Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук і ЩукаРиба.