Продюсер Ясинський провів онлайн-конференцію щодо перегляду правил нацвідбору на "Євробачення", "Суспільне" надіслало лист

Продюсер виконавиці Ольги Полякової Михайло Ясинський провів онлайн-конференцію, присвячену обговоренню необхідності перегляду правил національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", які стосуються виступів конкурсантів у РФ після 2014 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у середу відбулася онлайн-конференція, яку ініціював продюсер Михайло Ясинський. Вона була присвячена обговоренню запропонованої ним нової редакції правил національного відбору.

Напередодні Ясинський у соціальних мережах запросив до діалогу представників Суспільного мовлення, медіа, юристів, музичної індустрії та громадськості.

На конференції організатори зазначили, що отримали від "Суспільного" лист, у якому мовник начебто підтвердив, що після завершення "Євробачення-2026" у травні наступного року, він буде готовий до обговорення правил із залученням широкого кола професійної спільноти.

Ясинський зазначив, що оцінює таке звернення "Суспільного" як початок конструктивного діалогу, а також, що подальші дискусії на цю тему будуть вестися після завершення "Євробачення-2026".

Також продюсер заявив, що має намір провести своє альтернативне соціологічне опитування у дослідницькій агенції Info Sapiens, на противагу тому, яке було опубліковане "Суспільним".

Під час дискусії прозвучала ідея звернутися до Міністерства цифрової трансформації з пропозицією провести відповідне опитування у застосунку "Дія".

Ініціатори дискусії пропонують замінити механізм автоматичної дискваліфікації на підхід із індивідуальною оцінкою кожного випадку.

Зокрема, суть запропонованих змін: безумовна заборона будь-якої діяльності з державою-агресором після 24 лютого 2022 року; пропорційні критерії для періоду до 24 лютого 2022 року із розмежуванням поодиноких виступів та системної комерційної діяльності; обов’язкова оцінка поточної публічної позиції артиста щодо війни та агресора; фінансова прозорість (дотримання податкового законодавства України та правил перетину державного кордону в умовах воєнного стану); право артиста на подання письмових пояснень і підтверджувальних документів у разі виникнення сумнівів щодо відповідності критеріям.

Як повідомлялося, Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв’язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

Після чого, продюсер виконавиці Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до нацвідбору на "Євробачення-2026". Крім того, він поскаржився Європейській мовній спілці (EBU).

24 листопада "Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026". Полякової серед претендентів немає.

В кінці листопада Ясинський заявив, що не бачить сенсу в участі його артистки в "Євробачення".

11 грудня Ясинський звернувся до "Суспільного" з пропозицією ініціювати публічне обговорення необхідності перегляду положень правил нацвідбору на "Євробачення". Зокрема, він пропонує закласти такі положення в правила: повна й безумовна заборона будь-якої діяльності з агресором після 24 лютого 2022 року; період до 24 лютого 2022 року має оцінюватися диференційовано, з урахуванням: регулярності виступів, формату заходів, наявності контрактів, подальшої громадянської та публічної позиції; індивідуальна оцінка замість автоматичної дискваліфікації; однакові критерії для всіх, включно з питаннями: сплати податків в Україні, дотримання законодавства, законності перетину кордону в умовах воєнного стану. Серед іншого, продюсер вкотре заявив, що не хоче доводити це питання до суду.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко не бачить необхідності переглядати правила нацвідбору на "Євробачення" в частині заборони участі для артистів, які після березня 2014 року виступали в РФ чи окупованих територіях.

В свою чергу, музична продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026", співачка Джамала вважає, що правила допуску до нацвідбору можна переглянути і вдосконалити.

17 грудня "Суспільне" опублікувало результати опитування, яке свідчить, що 56% українців вважають, що артисти, які між 2014 та 2022 роками продовжували виступати в РФ, не мають права брати участь у нацвідборі на "Євробачення".