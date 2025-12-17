Понад 55% українців проти участі у нацвідборі на "Євробачення" артистів, які в 2014-2022 рр. виступали в РФ

56% українців вважають, що артисти, які між 2014 та 2022 роками продовжували виступати в РФ, не мають права брати участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Про це свідчать результати опитування дослідницької агенції Info Sapiens, яке проведено на замовлення дирекції досліджень Суспільного мовлення.

Згідно з опитуванням, ще 25% респондентів вважають, що такі артисти мають права брати участь у нацвідборі, але якщо вони відкрито підтримують Україну та демонструють активну громадянську позицію.

Крім того, 8% відповіли, що мають право брати участь нарівні з іншими, а 11% було важко відповісти.

Опитування проведене методом CAWI 18–19 листопада 2025 року на замовлення дирекції досліджень "Суспільного". Вибірка дослідження: 800 респондентів віком 18–70 років, які проживають на всій території України, окрім ТОТ і територій бойових дій. Вибірка репрезентативна за параметрами: тип населеного пункту, регіон проживання, стать, вік.

Як повідомлялося, Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв’язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

Після чого, продюсер виконавиці Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до нацвідбору на "Євробачення-2026". Крім того, він поскаржився Європейській мовній спілці (EBU).

24 листопада "Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026". Полякової серед претендентів немає.

В кінці листопада Ясинський заявив, що не бачить сенсу в участі його артистки в "Євробачення".

11 грудня Ясинський звернувся до "Суспільного" з пропозицією ініціювати публічне обговорення необхідності перегляду положень правил нацвідбору на "Євробачення". Зокрема, він пропонує закласти такі положення в правила: повна й безумовна заборона будь-якої діяльності з агресором після 24 лютого 2022 року; період до 24 лютого 2022 року має оцінюватися диференційовано, з урахуванням: регулярності виступів, формату заходів, наявності контрактів, подальшої громадянської та публічної позиції; індивідуальна оцінка замість автоматичної дискваліфікації; однакові критерії для всіх, включно з питаннями: сплати податків в Україні, дотримання законодавства, законності перетину кордону в умовах воєнного стану. Серед іншого, продюсер вкотре заявив, що не хоче доводити це питання до суду.

В свою чергу, музична продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026", співачка Джамала вважає, що правила допуску до нацвідбору можна переглянути і вдосконалити.