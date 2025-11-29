Продюсер виконавиці Ольги Полякової не бачить сенсу в участі артистки в "Євробаченні"

Продюсер виконавиці Ольги Полякової Михайло Ясинський заявляє, що не бачить сенсу в участі його артистки в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

"Що стосується питання Олі. В неї є бажання, прагнення, мрії (взяти участь у "Євробаченні" - ІФ-У), я з нею працюю, я її підтримую. Але якщо ви мене запитаєте, як людину, яка мислить стратегічно, - я не бачу в цьому ніякого сенсу. Але якщо у мене є Британські партнери, які беруть на себе ці витрати, я можу в цю гру погратися, вона мені нічого не варта", - сказав Ясинський в інтерв'ю на YouTube-каналі блогера Слави Дьоміна.

Також він розповів, що наразі займається процесом досудового врегулювання питання, які пов'язані з правилами допуску артистів на національний відбір "Євробачення".

"Зараз відбуваються процеси, які мають призвести до певних процедур, в яких, я сподіваюся, вони ("Суспільне" - І-У) візьмуть участь", - додав продюсер.

Як повідомлялося, Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв’язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

Після чого, продюсер виконавиці Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до нацвідбору на "Євробачення-2026". Крім того, він поскаржився Європейській мовній спілці (EBU).

24 листопада "Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026". Полякової серед претендентів немає.

Джерело: https://www.youtube.com/live/LIePhwcih1s?si=TkF4fhM-af8lCLxj