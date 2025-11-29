Інтерфакс-Україна
Події
12:19 29.11.2025

Продюсер виконавиці Ольги Полякової не бачить сенсу в участі артистки в "Євробаченні"

2 хв читати

Продюсер виконавиці Ольги Полякової Михайло Ясинський заявляє, що не бачить сенсу в участі його артистки в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

"Що стосується питання Олі. В неї є бажання, прагнення, мрії (взяти участь у "Євробаченні" - ІФ-У), я з нею працюю, я її підтримую. Але якщо ви мене запитаєте, як людину, яка мислить стратегічно, - я не бачу в цьому ніякого сенсу. Але якщо у мене є Британські партнери, які беруть на себе ці витрати, я можу в цю гру погратися, вона мені нічого не варта", - сказав Ясинський в інтерв'ю на YouTube-каналі блогера Слави Дьоміна.

Також він розповів, що наразі займається процесом досудового врегулювання питання, які пов'язані з правилами допуску артистів на національний відбір "Євробачення".

"Зараз відбуваються процеси, які мають призвести до певних процедур, в яких, я сподіваюся, вони ("Суспільне" - І-У) візьмуть участь", - додав продюсер.

Як повідомлялося, Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв’язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

Після чого, продюсер виконавиці Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до нацвідбору на "Євробачення-2026". Крім того, він поскаржився Європейській мовній спілці (EBU).

24 листопада "Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026". Полякової серед претендентів немає.

Джерело: https://www.youtube.com/live/LIePhwcih1s?si=TkF4fhM-af8lCLxj

Теги: #євробачення #полякова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 28.11.2025
Завершилися прослуховування учасників із лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2026"

Завершилися прослуховування учасників із лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2026"

12:32 25.11.2025
Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

16:35 24.11.2025
"Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026"

16:11 02.11.2025
Продюсер Полякової про недопуск на нацвідбір "Євробачення-2026": Спробую ще кілька форматів досудового врегулювання

Продюсер Полякової про недопуск на нацвідбір "Євробачення-2026": Спробую ще кілька форматів досудового врегулювання

14:26 31.10.2025
"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

14:32 23.10.2025
Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

18:07 21.10.2025
Продюсер Полякової допустив судове оскарження недопуску артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Продюсер Полякової допустив судове оскарження недопуску артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

15:53 21.10.2025
"Суспільне" на звернення Полякової: неприпустимо, щоб Україну на "Євробаченні" представляли артисти, які виступали в РФ після березня 2014р

"Суспільне" на звернення Полякової: неприпустимо, щоб Україну на "Євробаченні" представляли артисти, які виступали в РФ після березня 2014р

21:04 12.10.2025
Софія Нерсесян представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" в Грузії

Софія Нерсесян представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" в Грузії

11:54 10.10.2025
В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

У Києві вже 15 постраждалих внаслідок масованої атаки, 8 із них перебувають у лікарнях

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

ОСТАННЄ

Всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу, ліквідовані – Клименко

Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

Кабмін перерозподілив в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Укрдержархіву

Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

У Єрмака під час обшуків вилучили кілька телефонів та ноутбуків – ЗМІ

Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

ЖК "Комфорт Таун" постраждав від російського обстрілу Києва

Кількість постраждалих в Києві зросла до 16, рятувальники врятували 8 осіб – МВС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА