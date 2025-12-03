"Суспільне" оголосило перелік 9-ти фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Суспільне мовлення оголосило перелік із дев'яти фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Серед учасників лонгліста, які не потрапили у перелік фіналістів за результатами двох днів прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія" у січні. За його результатами буде визначено останнього — десятого учасника фіналу", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зокрема, до фіналу уже потрапили: Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force і ЩукаРиба.

В той же час, серед таких виконавців як Anstay, Karyotype, Khayat, Mon Fia, Oks, Марта Адамчук обируть ще одного учасника онлайн голосуванням.

Зазначається, що повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал нацвідбору відбудеться у лютому.

"Це був дуже непростий вибір — формування шортлиста нацвідбору-2026. Я бачу і чую його максимально вокальним, пісенним, конкурентним і з цікавими виконавцями. Так незвично бути в ролі музичної продюсерки вперше. Це наче писати маленьку дисертацію, представляючи кожного учасника перед оргкомітетом. Це був складний вибір: є виконавці, які не потрапили у шортлист, але яких я точно хотіла б бачити у фіналі. Процес над піснями триває: аранжування, тексти, вокал… від себе підключу всіх, кого тільки можу, щоб довести все до супер’якості. Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів", цитує музичну продюсерку відбору Джамалу "Суспільне".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".