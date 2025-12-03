Інтерфакс-Україна
Події
11:20 03.12.2025

"Суспільне" оголосило перелік 9-ти фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

2 хв читати

Суспільне мовлення оголосило перелік із дев'яти фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Серед учасників лонгліста, які не потрапили у перелік фіналістів за результатами двох днів прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія" у січні. За його результатами буде визначено останнього — десятого учасника фіналу", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зокрема, до фіналу уже потрапили: Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force і ЩукаРиба.

В той же час, серед таких виконавців як Anstay, Karyotype, Khayat, Mon Fia, Oks, Марта Адамчук обируть ще одного учасника онлайн голосуванням.

Зазначається, що повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал нацвідбору відбудеться у лютому. 

"Це був дуже непростий вибір — формування шортлиста нацвідбору-2026. Я бачу і чую його максимально вокальним, пісенним, конкурентним і з цікавими виконавцями. Так незвично бути в ролі музичної продюсерки вперше. Це наче писати маленьку дисертацію, представляючи кожного учасника перед оргкомітетом. Це був складний вибір: є виконавці, які не потрапили у шортлист, але яких я точно хотіла б бачити у фіналі. Процес над піснями триває: аранжування, тексти, вокал… від себе підключу всіх, кого тільки можу, щоб довести все до супер’якості. Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів", цитує музичну продюсерку відбору Джамалу "Суспільне". 

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

Теги: #євробачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 29.11.2025
Продюсер виконавиці Ольги Полякової не бачить сенсу в участі артистки в "Євробаченні"

Продюсер виконавиці Ольги Полякової не бачить сенсу в участі артистки в "Євробаченні"

15:49 28.11.2025
Завершилися прослуховування учасників із лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2026"

Завершилися прослуховування учасників із лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2026"

12:32 25.11.2025
Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

16:35 24.11.2025
"Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026"

16:11 02.11.2025
Продюсер Полякової про недопуск на нацвідбір "Євробачення-2026": Спробую ще кілька форматів досудового врегулювання

Продюсер Полякової про недопуск на нацвідбір "Євробачення-2026": Спробую ще кілька форматів досудового врегулювання

14:26 31.10.2025
"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

14:32 23.10.2025
Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

18:07 21.10.2025
Продюсер Полякової допустив судове оскарження недопуску артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Продюсер Полякової допустив судове оскарження недопуску артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

15:53 21.10.2025
"Суспільне" на звернення Полякової: неприпустимо, щоб Україну на "Євробаченні" представляли артисти, які виступали в РФ після березня 2014р

"Суспільне" на звернення Полякової: неприпустимо, щоб Україну на "Євробаченні" представляли артисти, які виступали в РФ після березня 2014р

21:04 12.10.2025
Софія Нерсесян представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" в Грузії

Софія Нерсесян представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" в Грузії

ВАЖЛИВЕ

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

ОСТАННЄ

Нафтопровід "Дружба" знов підірвали в РФ - джерела

Найближчими днями в Україні збережеться температура вище нуля, місцями невеликий дощ

Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголоcили про спільний пакет підтримки України на NOK5 млрд у рамках PURL

Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни в Україні - Ердоган в розмові з Макроном

Захисники півдня України за добу знищили півсотні одиниць озброєння та військової техніки противника та 273 окупанти

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Ворожі обстріли забрали життя двох жителів Донецької області, зруйновані 19 цивільних об’єктів – МВС

Удари РФ по енергетиці додатково знеструмили понад 20 тис. споживачів в чотирьох областях – Міненерго

Рютте сподівається, що фінансування PURL буде становити $1 млрд на місяць

Рютте сподівається на позитивний результат переговорного процесу щодо мирного плану для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА