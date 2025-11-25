Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

Музична продюсерка національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", співачка Джамала заявляє, що те, що деякі артиски, які потрапили до лонглиста національного відбору на участь в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026", уже брали участь в нацвідборах і мають впізнаваність, нічого не означає.

"Ми з командою "Суспільного" під час голосування дискутували, іноді навіть сперечалися-але вся комісія вразила компетентністю. Цього року для себе я відкрила дуже багато нових артистів, яких вже не терпиться вам показати. І навіть тих кого ви вже знали. Та оскільки це конкурс пісні, а не виконавця, — головне саме твір. Часто існують упередження, мовляв, "вони вже були на цій арені". Але якщо артист приносить якісну, сильну пісню — що з цим робити? Обирати", - написала Джамала в мережі Facebook.

На її думку, те, що деякі виконавці, які потрапили до лонглиста, вже брали участь в нацвідборах або мають впізнаваність, нічого не означає саме по собі, бо важливо лише те, чи їхня пісня і виступ будуть гідні бути у шортлисті.

"І я знову радію, що існує Євробачення, що є Нацвідбір, де кожен може принести свій голос, свою пісню і, найголовніше, свою харизму та індивідуальність... Попереду — ще складніше. З лонґліста має бути шортліст. Нас чекає багато роботи з піснями: відточування майстерності, пошук правильної форми, інколи — зміна слів. Але всі разом уже в лютому, сподіваюсь, ми оберемо найкращого", - наголосила продюсерка.

В свою чергу, співачка Jerry Heil, яка потрапила до лонглиста і уже вчетверте бере участь у нацвідборі заявила, що прагне здобути перемогу для України на "Євробаченні".

"Проте я прагну перемоги для нашої музики — у вигляді її стабільної присутності в європейських та світових чартах! Щиро мрію про це! Міжнародні колаборації, люди, що приїздять на мої концерти в Україну, щоб почути наживо українську музику і, знайомлячись з нею, закохуються в нашу культуру і починають вивчати українську мову! Люди з Британії, Іспанії, Мальти, Італії, Хорватії, Польщі, Румунії, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Німеччини, Естонії… все це довело мені, що мрія, яку ми з командою перетворили в чіткий план за два роки невтомної роботи після попередньої участі, — здійсненна!", - написала вона в соцмережах.

Jerry Heil (Яна Шемаєва) уже тричі брала участь у нацвідборах на "Євробачення" (2020, 2023 і 2024 роках). Останнього разу в дуєті з виконавицею Alyona Alyona здобули перемогу у нацвідборі і представляли Україну на "Євробаченні-2024" в Швеції, де з піснею "Teresa & Maria" посіли третє місце.

Також виконавець KHAYAT, який потрапив до лонглиста і уже вчетверте бере участь у нацвідборі заявив, що якби керувався лише особистими творчими амбіціями, його історія із нацвідбором завершилася б ще у 2020-му році.

"Але наразі час специфічний. І музика - його дзеркало, його голос, що має звучати гучніше, ніж будь-коли. Українці продовжують поширювати нашу культуру світом - і це величезне досягнення… Тому моє повернення у першу чергу про право взяти слово і зробити все, що в моїх силах, аби його почули", - написав він в мережі Instagram.

KHAYAT (Андрій Хайат) уже тричі брав участь у нацвідборах на "Євробачення" (2019, 2020 і 2025 роках), і двічі був сереж фіналістів.

Співачка Monokate прокоментувала своє попадання до лонглиста нацвідбору словами: "Тільки той, хто далі йде, за собою поведе".

Monokate (Катерина Павленко), крім сольного проєкту, є солісткою гурту Go_A, який представляв Україну на "Євробаченні-2021" в Нідерландах, де зайняв пʼяте місце.

Крім того, у лонглист нацвідбору потрапив виконавець LAUD, який уже змагався за участь представляти Україну на конкурсі у 2018 і 2019 роках.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

24 листопада "Суспільне" оголосило лонглист із 15 кандидатів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". Зокрема, до лонглиста увійшли: ANSTAY, Jerry Heil, Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук і ЩукаРиба.