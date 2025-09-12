Фінал нацвідбору "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 12 жовтня

Фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2025" в Україні відбудеться 12 жовтня у форматі телевізійного концерту, повідомило Суспільне мовлення.

"Фінал національного відбору на "Дитяче Євробачення-2025" відбудеться в неділю, 12 жовтня, о 18:00 і пройде у форматі телевізійного концерту. Трансляцію фіналу Нацвідбору забезпечить Суспільне мовлення: на телеканалі та сайті Суспільне Культура; сайті junior.eurovision.ua; на ютуб-каналі Євробачення Україна", - йдеться у повідомленні мовника.

Зазначається, що для того, щоб визначитися з фаворитом і бути в курсі всіх подій, глядачі ще місяць можуть стежити за "Щоденниками Дитячого Євробачення" і дізнаватися цікавинки про 15 учасників лонглиста нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025".

Як і минулого року, до вибору представника України на Дитячому Євробаченні у фіналі відбору долучаться три члени журі та глядачі.

Як повідомлялося, представник України Артем Котенко посів 3-тє місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія). Перемогу отримав учасник із Грузії.

Фінал "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія).