Інтерфакс-Україна
Події
11:27 12.09.2025

Фінал нацвідбору "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 12 жовтня

1 хв читати

Фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2025" в Україні відбудеться 12 жовтня у форматі телевізійного концерту, повідомило Суспільне мовлення.

"Фінал національного відбору на "Дитяче Євробачення-2025" відбудеться в неділю, 12 жовтня, о 18:00 і пройде у форматі телевізійного концерту. Трансляцію фіналу Нацвідбору забезпечить Суспільне мовлення: на телеканалі та сайті Суспільне Культура; сайті junior.eurovision.ua; на ютуб-каналі Євробачення Україна", - йдеться у повідомленні мовника.

Зазначається, що для того, щоб визначитися з фаворитом і бути в курсі всіх подій, глядачі ще місяць можуть стежити за "Щоденниками Дитячого Євробачення" і дізнаватися цікавинки про 15 учасників лонглиста нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025".

Як і минулого року, до вибору представника України на Дитячому Євробаченні у фіналі відбору долучаться три члени журі та глядачі.

Як повідомлялося, представник України Артем Котенко посів 3-тє місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія). Перемогу отримав учасник із Грузії.

Фінал "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія).

Теги: #дитяче_євробачення #нацвідбір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 03.09.2025
"Суспільне" починає приймати заявки на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

"Суспільне" починає приймати заявки на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

11:19 16.07.2025
"Суспільне" отримало понад 500 заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2025"

"Суспільне" отримало понад 500 заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2025"

23:30 08.02.2025
Гурт Ziferblat після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2025": зараз у нас ренесанс української музики, і ми не повинні втратити цей шанс

Гурт Ziferblat після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2025": зараз у нас ренесанс української музики, і ми не повинні втратити цей шанс

23:15 08.02.2025
Гурт Ziferblat представлятиме Україну на "Євробаченні-2025" у Швейцарії

Гурт Ziferblat представлятиме Україну на "Євробаченні-2025" у Швейцарії

14:19 08.02.2025
Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою – "Суспільне"

Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою – "Суспільне"

09:16 07.02.2025
Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого

Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого

13:13 04.02.2025
Презентовано сцену нацвідбору "Євробачення-2025" - "Суспільне"

Презентовано сцену нацвідбору "Євробачення-2025" - "Суспільне"

13:35 31.01.2025
Голосувати за переможця нацвідбору "Євробачення-2025" можна буде в "Дії" та через СМС – "Суспільне"

Голосувати за переможця нацвідбору "Євробачення-2025" можна буде в "Дії" та через СМС – "Суспільне"

12:46 29.01.2025
Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2025" будуть телеведучі Єфросиніна, Мірошниченко і стендап-комік Байдак

Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2025" будуть телеведучі Єфросиніна, Мірошниченко і стендап-комік Байдак

10:56 17.01.2025
"Суспільне" оголосило десятого фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2025"

"Суспільне" оголосило десятого фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2025"

ВАЖЛИВЕ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

ОСТАННЄ

Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Боєприпас з українського винищувача впав на будинок на Волині, відкрито кримінальне провадження

Програма Interflex забезпечила підготовку понад 60 тис. українських військових у Британії

Радник президента Польщі: Маємо інформацію про 21 дрон з РФ

Російський ракетний удар під Сумами забрав двоє життів, п'ятеро поранені

Обстріл забрав життя жительки Марганецької громади, двох чоловіків поранено

Негода знеструмила 49 населених пунктів в двох областях

ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

МЗС Франції викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА