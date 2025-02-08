Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою – "Суспільне"

Фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" в суботу, 8 лютого буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою, повідомляє Суспільне мовлення.

"Традиційно, фінал національного відбору на "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Для забезпечення інклюзивності дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх українськомовних відеотрансляціях", - йдеться в повідомлені "Суспільного".

Відзначається, що перекладачкою розмовних студій стане Тетяна Журкова, за адаптацію пісень відповідатимуть Лада Соколюк та Анфіса.

Як повідомлялося, у 2024 році вперше фінал нацвідбору на "Євробачення" супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна.

Пізніше в соціальних мережах користувачі висловлювали сумнів у тому, яку саме мову використовували перекладачі. В свою чергу, Заботкіна заявила, що під час перекладу пісень під час нацвідбору використовували українську жестову мову.

Водночас в Українському товаристві глухих заявили, що подання матеріалу нацвідбору на "Євробачення-2024" жестовою мовою здійснювалося на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією, і глухі люди нічого не зрозуміли.