"Суспільне" починає приймати заявки на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

Суспільне мовлення відкриває приймання конкурсних заявок на національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Суспільне мовлення розпочинає національний відбір на "Євробачення-2026" та відкриває приймання конкурсних заявок. Подати заявку можна протягом восьми тижнів — з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року через форму на сайті eurovision.ua", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що участь у нацвідборі можуть взяти артисти (як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб), які станом на 3 травня 2026 року досягнуть 16-річного віку.

Також учасники українського нацвідбору не можуть брати участі у відборах, що проводять інші країни-учасниці конкурсу.

Крім того, вимогами відбору передбачений хронометраж пісні до 3-х хвилин, а до участі допускаються оригінальні пісні, створені без використання інших творів, а також такі, які раніше не оприлюднювалася та не виконувалася публічно.

Мовник відзначив, що кількість поданих пісень від одного учасника — не обмежена, а також допускається подання демоверсій.

"За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать участь у нацвідборі. Список включатиме до 15 виконавців. Учасники лонглиста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов’язковою. За результатами прослуховування в строк до 15 грудня буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 9 виконавців", - йдеться в повідомленні.

Далі, серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу.

Зазначається, що фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2026 року у форматі великого концерту. Переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

У травні у швейцарському Базелі відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love". Представники України гурт Ziferblat посіли 9-е місце.