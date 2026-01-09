Інтерфакс-Україна
Букмекери пророкують Україні 3-те місце за 4 місяці до фіналу "Євробачення-2026"

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

За чотири місяці до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" букмекери пророкують перемогу представнику Ізраїлю, Україна має семивідсотковий шанс стати переможцем.

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представник Ізраїлю має 10% шансів стати переможцем конкурсу в 2026 році.

Друге і третє місце пророкується представникам Швеції і України відповідно, їх шанси на перемогу складають 8% і 7%.

Варто зазначити, що на сьогодні Україна ще не обрала артиста, який представлятиме країну на конкурсі, а визначилася лише з дев’ятьма фіналістами національного відбору.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

На сьогодні, Україна обрала 9 учасників національного відбору, серед яких: Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force і ЩукаРиба. Також в "Дії" проходить голосування за десятого фіналіста, обрати можна серед таких виконавців: Khayat, Karyotype, Mon Fia, Anstay, Марта Адамчук і Oks. Голосування триватиме до 13 січня включно, повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня, а сам фінал нацвідбору відбудеться 7 лютого. 

