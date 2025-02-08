Інтерфакс-Україна
Події
23:15 08.02.2025

Гурт Ziferblat представлятиме Україну на "Євробаченні-2025" у Швейцарії

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Гурт Ziferblat представлятиме Україну на "Євробаченні-2025" у Швейцарії
Фото: @anastasia.mantach

Гурт Ziferblat представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", що відбудеться в Базелі (Швейцарія).

За результатами фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" переможцем став Гурт Ziferblat із піснею Bird of pray.

Після суддівського голосування гурт Ziferblat отримав 9 балів, від глядачів - 10 балів, і в результаті переміг в нацвідборі.

Місця інших дев'яти фіналістів розподілилися таким чином: MOLODI (my sea) посіли друге місце, Маша Кондратенко (No time to cry) – 3, KHAYAT (HONOR) – 4, FIЇNKA ("Культура") – 5, ДК Енергетик ("Сіль") – 6, KRYLATA (STAY TRUE) – 7, Future Culture (Waste My Time) – 8, Абіє ("Дім") – 9, Влад Шериф (Wind of Change) – 10 місце.

На нацвідборі "Євробачення-2024" гурт Ziferblat з піснею "Place I Call Home" посів друге місце.

Як повідомлялося, представник Швейцарії виконавець Nemo переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у шведському місті Мальме.

"Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Україна дебютувала на "Євробаченні" 2003 року, а вже 2004 року українська співачка Руслана з піснею Wild Dances перемогла в конкурсі та принесла країні право провести "Євробачення" в Україні.

У 2016 році, після річної паузи, Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею, і 2017 року Україна знову приймала "Євробачення".

У 2019 році Україна не брала участі в конкурсі у зв'язку із суспільною критикою переможниці нацвідбору співачки Maruv через її виступ у РФ.

У 2020 році "Євробачення" не проводилося у звичному конкурсному форматі через пандемію COVID-19.

2021 року на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолк-гурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

2022 року український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на "Євробаченні" в Турині (Італія), але через війну "Євробачення-2023" приймала Велика Британія від імені України.

У 2023 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel, який посів шосте місце.

У 2024 році на "Євробаченні" Україну представляв Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria", який посів третє місце.

Загалом Україна 20 разів брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" і тричі перемагала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Ще 6 разів Україна потрапляла до п'ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-ге місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Alyona Alyona & Jerry Heil (3-тє), Міка Ньютон (4-те) і Go_A (5-те).

Теги: #євробачення #нацвідбір #результати #ziferblat

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