Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою після менш як трьох років служби – МВС

Іноземці та особи без громадянства, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії або Державній спеціальній службі транспорту, можуть отримати громадянство України навіть у разі служби менш ніж три роки, повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Фейсбук в п’ятницю.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, відповідне рішення може бути ухвалене на підставі визначних заслуг перед державою або державного інтересу в прийнятті до громадянства.

Подання готується на ім’я президента України МВС, Міноборони або Міністерством у справах ветеранів.

Процедура також передбачає подання декларації про відмову від іноземного громадянства, а також складання іспитів на знання Конституції України, історії та державної мови.

Уточнюється, що така можливість поширюється як на чинних військовослужбовців, так і на тих, хто проходив службу раніше та розірвав контракт. Крім того, громадяни Росії, Республіки Білорусь, Вірменії, Боснії, Куби, КНДР, Нікарагуа, Судану, Сирії та Зімбабве тимчасово можуть подавати паспорти з терміном дії, що закінчився.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1YHMcJyDCe/