Ворожі обстріли забрали життя двох жителів Донецької області, зруйновані 19 цивільних об’єктів – МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Двоє мирних жителів Донецької області загинули, ще п’ятеро отримали травми та поранення внаслідок російських артилерійських та дронових атак минулої доби, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в середу.

"У Костянтинівці внаслідок влучання артилерійського снаряду та FPV-дрона одна людина загинула та одна постраждала. У Слов’янську росіяни вбили цивільну особу, пошкодили кафе, готель, торгові ряди, АЗС і цивільне авто. Ворог поцілив FPV-дронами по цивільних автомобілях: у Лимані поранено двох людей, в Олексієво-Дружківці – один поранений", - йдеться в зведенні.

У Водянському Покровського району два російськх БпЛА "Герань-2" завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку, було травмовано мирного жителя. Місто Краматорськ окупанти атакували БпЛА "Молнія-2", також пошкодивши багатоквартирний будинок; про постраждалих не повідомляється.

За минулу добу поліція зафіксувала 1 721 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 19 цивільних об’єктів.