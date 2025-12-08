Інтерфакс-Україна
Події
18:16 08.12.2025

Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

Національна поліція України встановила особи чотирьох учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це молоді люди віком від 17 до 21 року, один з них наразі переховується, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Щодо розслідування нападу на артистів ансамблю "Гуцулія". Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Це юні хлопці: двом - по 21 року, іншим - 17 та 18 років", - написав Клименко в телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб.

"Ще один наразі переховується, відтак повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку", - уточнив міністр.

Клименко зазначив, що одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду й щодо інших фігурантів.

Також глава МВС повідомив про проведення службового розслідування щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події.

"За цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень", - додав Клименко.

Він підсумував: "Вчинок цих юнаків - це напад на людей. Це - злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами".

Раніше ЗМІ з посиланням на художнього керівника ансамблю Василя Шеремета повідомляли, що в ніч на 8 грудня в місті Шептицький на Львівщині група молодих людей побила учасників Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія".

За словами артистів, до автобуса, яким вони поверталися в Україну з гастролей, заскочила група агресивно налаштованих хлопців і дівчат і спровокували бійку.

Шеремета стверджував, що правоохоронці, які приїхали на виклик, не реагували на агресивну поведінку нападників і не вживали заходів щодо їх затримання.

Теги: #напад #гуцулія #клименко #мвс

