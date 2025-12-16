Клименко відвідав Донеччину та Харківщину: заслухав доповіді про ситуацію на лінії фронту

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко здійснив робочу поїздку на схід країни.

"Донеччина і Харківщина - під постійними ударами ворога. Та водночас - під стійким захистом наших незламних людей", - написав Клименко в телеграм-каналі.

В ході поїздки він заслухав доповіді доповіли командира 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігоря Оболєнського та керівника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Олександра Птиці щодо оперативної обстановки на Харківщині, а також командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка про ситуацію на Донеччині.

"Куп’янський напрямок залишається одним із ключових - саме тут ворог намагається реалізувати свої наступальні плани. Успішна операція "хартійців" спільно із суміжними підрозділами Сил оборони з деблокування Куп’янська - результат чіткого планування та професійних дій. Саме так і виглядає ефективна військова робота", - наголосив Клименко.

Він відзначив, що евакуація із небезпечних громад на Харківщині відбувається у посиленому режимі. Мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісних центрів працюють там, де найбільший запит.

На Донеччині, зазначив міністр, українські підрозділи тримають надскладні ділянки фронту.

"Щодня - конкретний результат і відчутні втрати ворога: у середньому до 500 осіб піхоти противника щодоби. Результативно працюють і підрозділи безпілотників. Лише "Фенікс" прикордонників у грудні знешкодив понад 1000 окупантів, уразив майже 400 одиниць роботизованих систем та логістичного транспорту ворога. На базі поліції Донецької області сформовано антидронові групи. За два місяці вони знешкодили понад 900 ворожих БпЛА", - розмовів Клименко.

Крім того, міністр обговорив із командуванням корпусів НГУ важливе питання забезпечення бойових підрозділів.

"Ефективні результати можливі за наявності ресурсів. Тож потреби на наступний рік сформовані - МВС працює над їх забезпеченням", - наголосив він.