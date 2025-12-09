Інтерфакс-Україна
Події
17:01 09.12.2025

Голови МВС країн ЄС домовились про спільну політику щодо біженців – Мерц

Фото: Анадолу

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу досягли згоди щодо порядку надання притулку біженцям, повідомив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Позитивний знак з боку ЄС: міністри внутрішніх справ домовилися про спільну політику щодо надання притулку та міграції. Це внесе більше порядку на зовнішні кордони. Нам уже вдалося значно зменшити кількість мігрантів – і Європа тепер йде цим спільним шляхом", - написав Мерц в соцмережі Х у вівторок ввечері.

Як повідомлялося, оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС. Пакт набере чинності в середині 2026 року.

Згідно з угодою ЄС, держави-члени повинні або приймати мігрантів з країн, які стикаються з великим напливом прибулих, або платити 20 000 євро за кожну особу, яку вони не приймають.

Ухвалення Пакту не потребувало одностайної згоди держав-членів. Проти виступили зокрема Польща та Угорщина, які тривалий час просувають жорстку міграційну політику.

Європейський Союз 8 грудня дозволив Польщі і ще чотирьом країнам тимчасово не приймати мігрантів. Звільнення також поширюється на Австрію, Хорватію, Чехію та Естонію, які теж подали прохання про звільнення від так званого пулу солідарності.

