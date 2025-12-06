Бундестаг Німеччини спростив депортації іноземців та запровадив жорсткіші правила набуття громадянства

Бундестаг Німеччини ухвалив нові закони, які полегшують депортацію осіб до так званих безпечних країн походження та посилюють умови набуття громадянства, повідомляє Die Welt.

Відповідно до нових норм, уряд Німеччини зможе визначати держави як безпечні країни походження за допомогою нормативного акту без погодження Ради федеральних земель. Це дозволить спростити депортацію осіб із таких країн, хоча Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF) залишає можливість отримати захист у виняткових випадках.

Крім того, закон скасовує державне фінансування обов’язкового адвоката для осіб, які перебувають у депортаційному ув’язненні. Німецька асоціація адвокатів та Федеральна палата адвокатів висловили критику цього рішення. "Позбавлення волі – одне з найсерйозніших обмежень основних прав. Досі понад половина всіх ув’язнень є незаконною. Держава повинна пройти особливо ретельну перевірку", – зазначили в асоціації.

Також запроваджується десятерічна заборона на набуття громадянства для осіб, які навмисно надають неповну або неправдиву інформацію під час процедури, зокрема у зв’язку зі скандалом із фальшивими сертифікатами про знання мови. "Хто вже намагається обманути під час процедури набуття громадянства, той не заслуговує на німецький паспорт", – заявив представник фракції Союзу з внутрішньої політики Александр Тром (CDU).

