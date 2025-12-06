Інтерфакс-Україна
Події
05:32 06.12.2025

Бундестаг Німеччини спростив депортації іноземців та запровадив жорсткіші правила набуття громадянства

1 хв читати

Бундестаг Німеччини ухвалив нові закони, які полегшують депортацію осіб до так званих безпечних країн походження та посилюють умови набуття громадянства, повідомляє Die Welt.

Відповідно до нових норм, уряд Німеччини зможе визначати держави як безпечні країни походження за допомогою нормативного акту без погодження Ради федеральних земель. Це дозволить спростити депортацію осіб із таких країн, хоча Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF) залишає можливість отримати захист у виняткових випадках.

Крім того, закон скасовує державне фінансування обов’язкового адвоката для осіб, які перебувають у депортаційному ув’язненні. Німецька асоціація адвокатів та Федеральна палата адвокатів висловили критику цього рішення. "Позбавлення волі – одне з найсерйозніших обмежень основних прав. Досі понад половина всіх ув’язнень є незаконною. Держава повинна пройти особливо ретельну перевірку", – зазначили в асоціації.

Також запроваджується десятерічна заборона на набуття громадянства для осіб, які навмисно надають неповну або неправдиву інформацію під час процедури, зокрема у зв’язку зі скандалом із фальшивими сертифікатами про знання мови. "Хто вже намагається обманути під час процедури набуття громадянства, той не заслуговує на німецький паспорт", – заявив представник фракції Союзу з внутрішньої політики Александр Тром (CDU).

Джерело: https://www.welt.de/politik/deutschland/article6932e706f4bf598c0697b153/abschiebungen-und-einbuergerungssperre-bundestag-verschaerft-migrationspolitik.html

Теги: #громадянство #німеччина #депортації #іноземці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 05.12.2025
Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

22:58 04.12.2025
Прем'єр-міністр Бельгії і канцлер Німеччини проведуть у п'ятницю термінову зустріч щодо плану використання заморожених російських активів - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії і канцлер Німеччини проведуть у п'ятницю термінову зустріч щодо плану використання заморожених російських активів - ЗМІ

18:27 04.12.2025
Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

11:05 04.12.2025
Міністр спорту про ситуацію з Лискун: Це результат системної роботи ворога і недопрацювання України у формуванні національної ідентичності

Міністр спорту про ситуацію з Лискун: Це результат системної роботи ворога і недопрацювання України у формуванні національної ідентичності

12:48 03.12.2025
Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС

Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС

10:42 03.12.2025
Німеччина купує зброю на $200 млн для України через механізм PURL – ЗМІ

Німеччина купує зброю на $200 млн для України через механізм PURL – ЗМІ

06:47 02.12.2025
У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв німецької армії - ЗМІ

У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв німецької армії - ЗМІ

19:40 01.12.2025
Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

19:06 30.11.2025
Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

06:39 29.11.2025
Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

ВАЖЛИВЕ

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

ОСТАННЄ

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів – МВА

Трамп вважає, що Росія згодна з його планом, а Зеленський з ним не ознайомився

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА в Охтирці зросла до семи – ОВА

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів в Сумській області – ОВА

Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА