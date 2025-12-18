Двох громадян Колумбії взяли у полон у Покровську штурмовики "Скелі"

У Покровську (Донецька область) штурмовики 425-го окремого штурмового полку "Скеля" взяли в полон двох громадян Колумбії.

Як повідомив полк у соцмережах, двоє громадян Колумбії стверджують, що приїхали до Росії працювати.

"Росіяни пообіцяли їм зарплату у 2500 доларів на місяць і роботу на будівництві. Коли колумбійці прибули до Уфи, у них забрали документи, вручили автомати та без їжі й води відправили штурмувати Покровськ", - йдеться у повідомленні.