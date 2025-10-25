США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти президента Колумбії Густаво Петро за роль у світовій торгівлі наркотиками, сам колумбійський лідер заперечує свою причетність.

"Міністерство фінансів запроваджує санкції проти президента Колумбії Густаво Петро за його роль у світовій незаконній торгівлі наркотиками", - ідеться в заяві Мінфіну США в соцмережі Х.

Як повідомляється, за часів президента Петра виробництво кокаїну в Колумбії зросло до рекордно високих показників. "Петро надає пільги наркотерористичним організаціям. Під керівництвом президента Трампа ми не потерпимо, щоб Колумбія незаконно перевозила наркотики в нашу країну та отруювала американців", - наголосили в Мінфіні США.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявляє, що президент Колумбії дозволив наркокартелям процвітати та відмовився припинити цю діяльність. "Сьогодні президент Трамп вживає рішучих заходів для захисту нашої країни та чітко дає зрозуміти, що ми не потерпимо незаконного обігу наркотиків у нашій країні", - наголосив Бессент.

Сам же колумбійський лідер заперечив збільшення обсягів виробництва кокаїну за його каденції.

"Те, що говорить Міністерство фінансів США, є брехнею. Площа вирощування листя коки зросла за часів адміністрації Дуке до 230 000 гектарів. За часів моєї адміністрації, після річного зростання в 42% у 2024 році, мені вдалося знизити цей показник до 13% у 2022 році, 9% у 2023 році та 3% у 2024 році", - написав Петро у соцмережі Х.

За його словами, з 260 000 гектарів, доступних у 2024 році, 80 000 були покинуті понад три роки, а 22 000 були добровільно замінені фермерами.

"Отже, виробництво кокаїну не стрімко зросло за часів моєї адміністрації; навпаки, моя адміністрація вилучила більше кокаїну, ніж за всю історію світу. Те, що робить Міністерство фінансів США, – це свавільні дії репресивного режиму.

