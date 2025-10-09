Голова МВС про зміни в оформленні документів для іноземців, які воюють у ЗСУ: Менше бюрократії, більше прав

Зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу нашим військовим, зменшують бюрократію та гарантують більше правових можливостей для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Уряд ухвалив важливі зміни до порядку оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу нашим військовим, а також членів їхніх родин", - написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

Він уточнив, що зміни набудуть чинності з 16 січня 2026 року - одночасно з набуттям чинності Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

За словами Клименка, постанова Кабінету міністрів розроблена МВС. Сам документ передбачає, зокрема, право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій.

Також, як зазначив голова МВС, цими змінами надається можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів, скасовуються вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб.

Крім того, як пояснив міністр, документ передбачає "чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції, спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту".

"Ці зміни зменшують бюрократію та гарантують більше правових можливостей для тих, хто стоїть пліч-о-пліч з українцями. Підтримуємо кожного, хто допомагає нам захищати свободу", - резюмував Клименко.

Як повідомлялося, 8 січня 2025 року Верховна Рада в цілому проголосувала законопроєкт про громадянство, що покращує правове регулювання для тих, хто захищає Україну, та їхніх сімей.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі повідомив, що на засіданні уряду у середу надано право на отримання дозволу на імміграцію особі, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя є іноземцем та служив за контрактом та загинув, захищаючи Україну.

За його словами, зокрема, внесено зміни до: порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про відкликання дозволу на імміграцію, визнання недійсними таких рішень, їх оскарження та виконання; порядку продовження строку перебування та тимчасового проживання, продовження та скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України; порядку оформлення, видачі, обміну, відкликання, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення посвідки на постійне проживання; порядку оформлення, видачі, обміну, відкликання, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення посвідок тимчасове проживання.