Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби в українському війську для іноземців та осіб без громадянства, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ми впроваджуємо для них офіцерські контракти та відкриваємо можливість проходити службу в Державній спеціальній службі транспорту. Унормовуємо процедури укладення й продовження контрактів, присвоєння військових звань та підстави для звільнення", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у п’ятницю.

За її словами, центри рекрутингу отримують чіткий алгоритм спеціальної перевірки для іноземців, які хочуть служити в Збройних силах України.

"Ми також встановлюємо рівні умови для жінок і чоловіків, які проходять службу за контрактом як іноземці", - додала вона.