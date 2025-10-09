Інтерфакс-Україна
Події
07:22 09.10.2025

Професори з провідних університетів світу викладатимуть в українських вишах – програма Фонду президента

Пілотна програма Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту про залучення іноземних професорів з топ-250 університетів світу до викладання в українських закладах вищої освіти дасть студентам шанс навчатися у викладачів із найкращих університетів світу вдома, повідомила радник – уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

"Серед нових програм Фонду – пілотна програма залучення іноземних професорів з топ-250 університетів світу до викладання в українських ЗВО. Ми чесно визнаємо: сьогодні Україна ще не має свого Гарварду. Але ми можемо зробити інше – запросити професора Гарварду, Оксфорду чи Токійського університету читати лекції тут, в Україні. Це унікальний шанс дати більшій кількості наших студентів навчатися у викладачів із найкращих університетів світу вдома", - сказала вона у ексклюзивному інтерв’ю для агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Будник, програма сфокусована на 19 критично важливих напрямах для відновлення та розвитку країни, зокрема від оборонних технологій, штучного інтелекту, кібербезпеки - до медицини, біотехнологій, інженерії та енергетики.

"Крім того, ця програма підвищує привабливість українських університетів для іноземних студентів і допомагає їм посилювати позиції в міжнародних рейтингах, що стане надзвичайно актуальним після завершення війни. Викладання професорами світового рівня робить українські ЗВО частиною глобального академічного простору та є підтвердженням того, що наша освіта відповідає міжнародним стандартам", - додала радниця – уповноважена з питань Фонду президента України.

Вона пояснила, що реалізація пілоту відбуватиметься за рахунок залучених коштів і міжнародної підтримки.

"Після успішного конкурсного кола, програму буде додано до сталого програмного портфоліо Фонду. Для нас це принципово: ми пілотуємо нові можливості для розвитку освіти та науки в Україні без додаткового навантаження на державний бюджет", - наголосила Будник.


Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства пізніше

Теги: #будник #вища_освіта #іноземці

