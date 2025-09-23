Оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю публічне управління та адміністрування планується у 2026р - голова НАДС

Фото: https://nads.gov.ua

У 2026 році планується оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" для бакалаврського та магістерського рівнів, повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

"Вже зараз необхідно подбати про освітні стандарти нового покоління як якісне підґрунтя формування освітніх програм для підготовки нинішніх і майбутніх публічних службовців. Важливо, щоб кожна освітня програма базувалась на компетентнісному підході. Мала розумний баланс теоретичної підготовки і формування практичних умінь, навичок. Тільки так ми зможемо підготувати сучасного управлінця та мотивувати до майбутньої роботи на публічній службі", - цитує Алюшину прес-служба по результатам участі у засіданні Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців.

За її словами, оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" передбачає низку заходів, зокрема, удосконалення програми Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Також Алюшина наголосила на питаннях підготовки публічних службовців, зокрема й щодо неготовності частини випускників закладів вищої освіти якісно виконувати посадові обов’язки у сфері публічного управління.

"Причиною цього є відставання освітніх програм від практичних потреб публічної служби, що призводить до кадрового дефіциту та неготовності молодих фахівців використовувати можливості вступу на державну службу. Разом з тим, як підкреслила Голова НАДС, державна служба сьогодні відкрита та дружня до молоді", - йдеться в повідомленні.

Крім того, заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко окреслив нові підходи до підготовки управлінських кадрів у сфері публічного управління.

"Програма "Публічне управління та адміністрування" має стати флагманом дуальної освіти серед нетехнічних спеціальностей. Не менше ніж 30-40% навчального навантаження має проходити безпосередньо в офісах державних органів, обласних та районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також на державних і комунальних підприємствах. Студенти повинні працювати з реальними управлінськими завданнями громад і приходити на захист дипломів із результатом упроваджених змін", - зазначив Трофименко.