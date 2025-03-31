Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти просить Міністерство освіти і науки позбавити колишнього заступника голови Національного агентства з державної служби (НАДС) Андрія Заболотного ступеня кандидата наук з державного управління через академічний плагіат в його дисертації.

Зокрема, 25 березня Нацагентство встановило, що у захищеній 15 грудня 2021 року на засіданні спеціальної вченої ради при Інституті законодавства Верховної Ради дисертації Андрія Заболотного "Правове регулювання професійної діяльності в сфері державної служби: публічно-управлінський аспект", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук, факти порушення вимог з питань текстових запозичень без посилання на джерело.

Як повідомлялося, в серпні 2023 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Заболотного з посади заступника голови Національного агентства з державної служби.