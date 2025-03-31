Інтерфакс-Україна

Події

11:03 31.03.2025

Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

1 хв читати
Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти просить Міністерство освіти і науки позбавити колишнього заступника голови Національного агентства з державної служби (НАДС) Андрія Заболотного ступеня кандидата наук з державного управління через академічний плагіат в його дисертації.

Зокрема, 25 березня Нацагентство встановило, що у захищеній 15 грудня 2021 року на засіданні спеціальної вченої ради при Інституті законодавства Верховної Ради дисертації Андрія Заболотного "Правове регулювання професійної діяльності в сфері державної служби: публічно-управлінський аспект", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук, факти порушення вимог з питань текстових запозичень без посилання на джерело.

Як повідомлялося, в серпні 2023 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Заболотного з посади заступника голови Національного агентства з державної служби.

Теги: #надс #плагіат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 23.03.2025
Голова НАДС Алюшина задекларувала 2,2 млн грн доходів і Hyundai Tucson за 2024 рік

Голова НАДС Алюшина задекларувала 2,2 млн грн доходів і Hyundai Tucson за 2024 рік

11:34 05.03.2025
Голова НАДС: Упродовж останніх років спостерігається старіння публічної служби

Голова НАДС: Упродовж останніх років спостерігається старіння публічної служби

17:13 12.02.2025
НАДС розпочало консультації з громадськістю законопроєкту щодо відновлення конкурсів на держслужбу

НАДС розпочало консультації з громадськістю законопроєкту щодо відновлення конкурсів на держслужбу

16:23 07.02.2025
Європейські партнери наполягають на деполітизації конкурсної процедури на посади держслужби - голова НАДС

Європейські партнери наполягають на деполітизації конкурсної процедури на посади держслужби - голова НАДС

11:06 11.01.2025
НАДС: 3015 кандидатів зараховано до кадрового резерву для деокупованих територій за півтора року

НАДС: 3015 кандидатів зараховано до кадрового резерву для деокупованих територій за півтора року

13:26 30.12.2024
Нацагентство якості вищої освіти виявило плагіат в 11 дисертаціях у 2024 р.

Нацагентство якості вищої освіти виявило плагіат в 11 дисертаціях у 2024 р.

12:57 12.11.2024
НАДС запускає кар'єрне консультування для ветеранів

НАДС запускає кар'єрне консультування для ветеранів

18:27 20.09.2024
25-27 вересня відбудеться Рішельє-форум "Публічна служба в умовах війни: переосмислення ідентичності"

25-27 вересня відбудеться Рішельє-форум "Публічна служба в умовах війни: переосмислення ідентичності"

10:02 27.06.2024
Зарплата на держслужбі вже є конкурентною на ринку праці - голова НАДС

Зарплата на держслужбі вже є конкурентною на ринку праці - голова НАДС

14:19 10.06.2024
НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

ВАЖЛИВЕ

Уночі збито 57 зі 131 ворожих БпЛА, 45 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки

Зеленський і Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру

РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

ОСТАННЄ

Апеляція ВАКС залишила під вартою ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшила заставу до 130 млн грн

Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

Через ворожий обстріл Куп'янська поранено двох мирних жителів

За кордоном перебуває 5-6 млн українських виборців, а на консульському обліку менше 400 тис. – голова ЦВК

Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн

Голова парламенту Португалії прибув з візитом до України

В Україні відбувся міжконфесійний релігійний форум за участі духовного радника Трампа Бернса - головний рабин України

Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів

Директорка Держцентру зайнятості Жовтяк задекларувала 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

У "Дії" завершилося голосування за склад нацжурі на "Євробачення-2025", його оголосять 17 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА