Гетманцев про звинувачення в плагіаті: пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на звинувачують у наявності академічного плагіату в його кандидатській дисертації.

"Новина стверджує що молодий тоді ще Гетманцев вчинив плагіат, зацитувавши чужу працю з посиланням на цю ж працю і вказавши її в джерелах. Але тільки три рази. Скільки разів Гетманцев мав насправді послатися авторам дослідження матюха не сказав. Дякую за увагу до моєї наукової творчості. Мені це дуже приємно. Пропоную також звернути увагу на 12 моїх книжок, монографій та більше 200 статей, і вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє", - написав Гетманцев в телеграм-каналі, коментуючи звинувачення у плагіат в його кандидатській дисертації.

Крім того, він непрямо допустив, що такі закиди в його сторону можуть бути пов'язані з критикою беттінгових компаній.

Хоча Гетманцев прямо в пості не заперечив інформацію щодо начебто наявності плагіату в дисертації, в його службі зазначили, що цей допис голови комітету і є по суті її спростуванням.

Як повідомлялося, 29 жовтня громадський ресурс "Плагіат і фальсифікації в наукових працях" оприлюднив інформацію щодо можливого академічного плагіату в кандидатській дисертації голови фінкомітету Ради Гетманцева. Зокрема, зазначалося, що плагіат був виявлений на на 23 сторінках роботи, що становить 13% основного тексту.